Dani Carvajal ha sido el primero en saber que intentará irse porque la relación con Xabi Alonso no es buena

Dani Ceballos va a salir del Real Madrid, puesto que su relación con Xabi Alonso no es nada buena. El primero en saberlo ha sido Dani Carvajal, puesto que las mujeres de ambos futbolistas son hermanas. El jugador sevillano ha visto como hasta Modric ha entrado por delante de él durant el Mundial de Clubes, por lo que conoce de primera mano que no es del gusto del entrenador.

Por lo tanto, Ceballos tendrá esta vacaciones como una posibilidad de buscar un club. Dani Carvajal sí tuvo minutos contra el PSG en las semifinales del Mundial de Clubes, por lo que junto a Militao se le considera un futbolista a recuperar. El veterano lateral tiene amistad cercana con el centrocampista y sabe perfectamnte de su relación inexistente con Xabi Alonso. Su futuro pinta lejos del Real Madrid, por lo que el jugador sevillano buscará destino.

Ceballos mira a la Premier League y a LaLiga EA Sports

Dani Ceballos sabe que está muy lejos del futuro de Xabi Alonso y sus decisiones como técnico del Real Madrid. No ha contado en absoluto para el entrenador durante el Mundial de Clubes, por lo que utilizará las vacacione para perfilar su futuro. Ha tenido experiencia en la Premier League, por lo que podría ser apetecible en este sentido. Sin embargo, sin duda su gran opción pasa por regresar al Real Betis y formar parte del centro del campo del equipo verdiblanco en LaLiga EA Sports.

Ceballos siempre ha tonteado con regresar al equipo sevillano, donde ha pasado una de las mejores etapas de su carrera como canterano. Le ha decepcionado no contar en absoluto para el entrenador del Real Madrid, pero ya tiene la mente puesta en el futuro que tiene por delante lejos del club merengue.

Xabi Alonso le ha demostrado que no cuenta con él

Ceballos sí ha visto como Dani Carvajal y Militao tuvieron minutos en el tramo final contra el París Saint Germain, pero en cambio él no. Fue un mensaje claro por parte de Xabi Alonso, que cuenta con estos dos futbolistas pero no es el caso del jugador sevillano, al igual que sucede con Rodrygo Goes.