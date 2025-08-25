Dani Carvajal ha sido el primero en saber que se va, no volverá a jugar con el Real Madrid

Dani Carvajal volvió al once titular en la segunda victoria del Real Madrid en Liga ante el Real Oviedo (0-3). El capitán, que sigue siendo importante en el equipo y en el vestuario, habría sido el primero en enterarse de que un jugador que no cuenta para Xabi Alonso podría abandonar el conjunto blanco en los próximos días, ya que no está dispuesto a seguir siendo suplente.

Se trata de Dani Ceballos, uno de los futbolistas que está en el punto de mira en los últimos días por los constantes rumores que hay sobre una posible salida. El andaluz volvió a quedarse en el banquillo en el encuentro de la competición doméstica y, además, solo pudo jugar unos cuatro minutos, lo que deja claro que, para el tolosarra, es uno de los últimos centrocampistas de la rotación.

Dani Ceballos podría marcharse del Madrid en los próximos días

Por otra parte, el jugador puso más leña al fuego cuando, tras el partido ante el Oviedo, puso un mensaje en las redes sociales que sonó a despedida: "Last Dance", es decir, un último baile, acompañado de una foto del encuentro con la camiseta blanca, lo que podría significar que Ceballos ha vivido su último partido con el Madrid y que se marchara en los últimos días de mercado.

El sevillano lleva tiempo queriendo volver al club de su vida, el Real Betis, y, de hecho, en los últimos días ha usado las redes sociales para dejar claro que desea fichar por ellos. Sin embargo, el club andaluz no podría afrontar un traspaso con las condiciones económicas que estaría pidiendo la entidad madrileña para dejar salir al futbolista, por lo que la situación es complicada.

El centrocampista quiere volver al Real Betis

Aun así, Ceballos lo intentará hasta el final, ya que no quiere seguir siendo suplente en el Madrid, habiendo sido relegado al último mediocentro de la rotación, y quiere volver al Betis. Si la operación acaba fructificando, lo más probable es que sea vía una cesión, a pesar de que el conjunto blanco preferiría ganar dinero con el traspaso del centrocampista.