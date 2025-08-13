Dani Carvajal, los problemas crecen, la enganchada que avisa de lío en el Real Madrid

Dani Carvajal ya está completamente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió a principios de la temporada pasada. Por eso, y a pesar de que el Real Madrid ha fichado a un jugador en su posición, como es Trent Alexander-Arnold, el capitán quiere volver a hacerse un hueco en el conjunto blanco, algo que provocará una enganchada y un lío de cara al curso que empezará en nada.

De hecho, en el primer y único partido de temporada que el Madrid jugó contra el Tirol este martes, el inglés fue titular, aunque su nivel estuvo muy lejos de lo que se espera. Debido a su fichaje, tanto Florentino Pérez como Xabi Alonso llegaron a la conclusión de que debería ser titular por decreto, algo que no ha gustado nada a Carvajal, ya que quiere volver a sentirse importante.

Dani Carvajal quiere volver a ser titular con el Madrid

Además, el madrileño salió al campo en la segunda parte como si no hubiese pasado nada en su rodilla, luchando en cada posesión y dejando claro que está plenamente recuperado y que dará batalla para la titularidad con Alexander-Arnold. Aun así, está por ver si el tolosarra cambiará sus planes a lo largo de la temporada o dejará lo que se ha decidido por decreto con el lateral.

🎙️ @guilleuzquiano, sobre Trent Alexander Arnold, en @partidazocope



😳 "Se le ve aún tímido"



🔝 "El mejor Carvajal es mejor que el mejor Arnold"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/cZ6F9TXMnw — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 12, 2025



Aunque Carvajal sabe que es posible que aún no esté al 100% y necesite un poco más de tiempo para volver al nivel de antes de la lesión, sabe que no sería nada justo que se quedara en el banquillo constantemente si su rival en la banda derecha tiene un rendimiento más flojo de lo normal y, sobre todo, más flojo que el suyo, como se ha podido ver en este último partido de pretemporada.

El lateral ya lo ha hablado con Xabi Alonso

Por lo tanto, el capitán del equipo ya le ha dejado claro a Xabi Alonso que no aceptará que Alexander-Arnold juegue por decreto si su nivel es inferior al suyo, algo que ha provocado que tanto el jugador como el entrenador tengan sus más y sus menos. Durante el transcurso de la campaña se acabará decidiendo todo, pero de momento, el inglés parte con una ventaja considerable en el lateral.