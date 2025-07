Dani Carvajal no celebró la victoria, su cara era un poema, la relación con Xabi Alonso no es buena

Dani Carvajal está en el centro de todas las miradas. El veterano futbolista del Real Madrid vuelve de su lesión de larga duración y tiene muy complicado gozar de minutos en este Mundial de Clubes. La presencia de Trent Alexander Arnold es inamovible y ahora mismo con el dibujo de 3-5-2 de Xabi Alonso, tiene todo el protagonismo en el carril. En la clasificación de octavos de final contra la Juventus de Turín (1-0), no se le vio al internacional español, de 33 años, especialmente efusivo en la celebración.

Sabe que lo tiene muy complicado y no sería nada de extrañar que mire opciones a la vuelta de Estados Unidos. El esqeuema de tres centrales le pone todavía más difícil la competencia, pueto que físicamente no le daría para ocupar todo el carril derecho. Por lo tanto, Carvajal sabe que tiene las horas contadas y su relación actualmente con Xabi Alonso no es buena. Le tocará esperar y apoyar desde el banquillo, para tomar decisiones más adelante.

Volver a la selección, uno de sus desafíos

Dani Carvajal antes de su lesión de larga duración era titular en el lateral derecho de la selección y del Real Madrid. A sus 33 años sabe que no le queda mucho tiempo y que recuperar su nivel será muy complicado, pero para ello necesita competir y sumar minutos. En el conjunto blanco lo tiene muy complicado, con mucha competencia, y además siente que el técnico Xabi Alonso no confía en él.

Estará ejerciendo su rol de peso pesado en el vestuario durante el Mundial de Clubes, pero a la vuelta de Estados Unidos tiene claro que mirará por su futuro. Ofertas en LaLiga EA Sports debería de tener con seguridad, por lo que atenderá a sus opciones para poder ser titular en otro club.

Carvajal solo tiene contrato hasta 2026

Le queda un año de contrato, puesto que el jugador renueva temporada a temporada, puesto que es veterano. Por lo tanto, tendría fácil poder llegar a un acuerdo con Florentino Pérez y buscar un nuevo destino. Carvajal ha sido pieza clave y capitán del Real Madrid durante muchos años y, de salir, no quiere hacerlo por la puerta de atrás.