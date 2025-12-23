Dani Carvajal pide una oportunidad a Xabi Alonso

Dani Carvajal es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid, siendo uno de los capitanes del equipo y uno de los pesos pesados del vestuario. Aunque ahora está lesionado, el lateral podría volver en las próximas semanas, dándole un respiro inmediato al conjunto blanco, teniendo en cuenta la larga lista de lesiones que ha habido en la zaga durante la temporada.

Aun así, y a pesar de su importancia, su continuidad en la entidad madrileña no está del todo confirmada. Carvajal acaba contrato a final de temporada y a, día de hoy, su renovación no está para nada asegurada. Por eso, el jugador le ha pedido una oportunidad a Xabi Alonso para demostrarle que puede ser muy útil para el Madrid, tanto en el presente como en el futuro.

Dani Carvajal quiere demostrarle a Xabi Alonso que aún puede ser importante

El club y el cuerpo técnico saben que Trent Alexander-Arnold será el futuro del Madrid para la banda derecha, ya que el inglés fue fichado para ser el relevo natural de Carvajal. Sin embargo, el madrileño no se quiere rendir y quiere demostrar que, hasta que se retire, tiene en mente luchar por la posibilidad de seguir siendo el titular en el lateral, como lo ha sido en los últimos años.

En su momento, en su última renovación, Carvajal ya se rebajó el sueldo para quedarse en el conjunto blanco y, ahora, de cara a la próxima temporada, también está dispuesto a hacerlo, dejando claro que sus deseos no cambiarán y que el aspecto deportivo irá por delante de lo económico, un gesto que Florentino Pérez aprecia mucho y que podría acabar siendo decisivo para su continuidad.

El madrileño acaba contrato a final de temporada con el Madrid

En los próximos meses se acabará de decidir si Carvajal continúa o no en el Madrid el siguiente curso, pero si fuera por el jugador, ya habría renovado con un contrato vitalicio. El madrileño quiere retirarse en el conjunto blanco y hará todo lo posible para hacerlo, intentando convencer a la directiva y al cuerpo técnico que aún puede ser un futbolista importante para el equipo.