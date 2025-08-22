Dani Carvajal recibe una oferta irrechazable

El Real Madrid está encantado con Dani Carvajal. Consideran que, si no sucede nada extraño, le ofrecerá la renovación por una temporada más. En el club son conscientes de que el veterano capitán todavía tiene fútbol en sus botas para ser importante. Carvajal aceptará cualquier propuesta que le haga el Madrid, puesto que tiene en mente retirarse en el club de su vida, como canterano.
Xabi Alonso cuenta con él y espera sacar su mejor versión. La competencia con Trent Alexander Arnold lo estimula y lo hace mejor. Por lo pronto, sigue con su puesta a punto y espera también estar disponible contra el Real Oviedo. Va sumando minutos y confía tener la oportunidad de la titularidad lo antes posible.
Carvajal confía en poder ser titular pronto en LaLiga EA Sports
Dani Carvajal está teniendo minutos desde el banquillo, pero aspira a ser titular en LaLiga EA Sports. Con 38 partidos por delante, con el calendario tan extenuante con Copa del Rey, UEFA Champions League y de la Supercopa de España, sabe que las oportunidades van a estar ahí. Su prioridad es dar buen rendimiento y poco a poco ir creciendo en minutaje.
Trent Alexander Arnold no ha tenido su mejor acoplamiento por ahora en el Real Madrid. El inglés va poco a poco integrándose, pero sabe que Carvajal aprieta fuerte.