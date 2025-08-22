Dani Carvajal recibe una oferta irrechazable

Dani Carvajal tuvo minutos contra Osasuna en el debut en LaLiga EA Sports, donde el Real Madrid debutó con victoria (1-0). El veterano capitán acaba su contrato en 2026, por lo que el conjunto blanco tiene en mente ampliar su vinculación con el lateral derecho. Además, Trent Alexander Arnold no ha empezado con su mejor nivel. Esto da más opcione al lateral español, que confía en ir de menos a más en la temporada.

El Real Madrid confía plenamente en las condiciones físicas de Carvajal, que a pesar de cumplir 34 años en 2026 vislumbra su renovación. Ha recibido una gran oferta y espera que pueda mantener su estatus de primer capitán. Xabi Alonso está muy contento en con su rendimiento y confía en que pueda seguir creciendo.

Dani Carvajal sueña con retirarse en el Real Madrid