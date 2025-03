Dani Carvajal se convierte en un problema grave en el Real Madrid

Dani Carvajal es una de las leyendas del Real Madrid sin ningún tipo de duda. El lateral derecho ha sido un hombre fijo en los esquemas de todos los entrenadores que han pasado por el conjunto blanco en los últimos años y se ha convertido en el capitán del equipo por su carisma e intensidad en el terreno de juego. Sin embargo, sufrió una grave lesión de rodilla a principios de temporada que le ha dejado KO todo el curso.

El madrileño volverá la próxima campaña, pero se encontrará con un grave problema delante: el fichaje de Trent Alexander-Arnold. El Madrid ya habría llegado a un acuerdo con el lateral inglés para que llegue al Santiago Bernabéu el curso que viene y sea el amo y señor de la banda derecha, por lo que Carvajal quedaría relegado al banquillo. Eso, o una salida que ambas partes, de momento, no quieren.

Dani Carvajal tiene un problema con el fichaje de Trent Alexander-Arnold

La realidad es que Alexander-Arnold no llegará para ser suplente, sino que será el titular en el carril derecho del Madrid a partir de la próxima temporada, por lo que el defensa histórico del conjunto blanco no tendrá sitio en esa banda. Otra opción sería que el inglés jugara en el centro del campo, como ya ha hecho en alguna ocasión, y que Carvajal fuera el hombre escogido para el lateral, pero no parece que sea el caso.

Por lo tanto, es evidente que el madrileño, a pesar de que ha sido alguien indiscutible para el equipo en los próximos años, verá perjudicada su situación con la incorporación de una estrella mundial como lo es el actual jugador del Liverpool. Carvajal siempre lo ha dejado todo en el campo por el escudo, pero ahora la traición ha venido desde dentro del club, quitándole el sitio después de su grave lesión.

Quien esté en el banquillo tendrá que tomar una dura decisión

Está por ver quién será el entrenador del Madrid la próxima temporada, si Carlo Ancelotti continúa o alguien como Xabi Alonso toma las riendas, pero quien esté sentado en el banquillo del Santiago Bernabéu tendrá que tomar una decisión muy difícil con Carvajal.