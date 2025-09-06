Dani Carvajal, un problema de los grandes llega el Real Madrid

Xabi Alonso y Florentino Pérez han tenido una reunión durante el parón de selecciones para valorar la situación de Dani Carvajal. El veterano capitán es muy importante en el vestuario y fue titular contra el Real Oviedo. Además, ha viajado con la selección española y tuvo minutos contra Bulgaria. El club blanco medita su renovación en 2026 u optar por la política de renovación de la plantilla que ya se siguió con Luka Modric.

Carvajal espera ir de menos a más durante esta temporada 25-26 y demostrar su valía en el terreno de juego, una vez más. Ahora mismo tiene por delante al lateral inglés Trent Alexander- Arnold, que ha llegado procedente del Liverpool. De momento, el británico fue titular durante el Mundial de Clubes y también lo ha sido en el estadio Santiago Bernabéu contra el CA Osasuna y contra el RCD Mallorca.

Carvajal tiene confianza en ganarse la renovación

El lateral español se encuentra muy bien físicamente y confía en ganarse la renovación en el campo. Xabi Alonso le ha dejado claro que cuenta con él y es un peso pesado en el vestuario blanco. De hecho, la pasada temporada fue una baja muy importante para Carlo Ancelotti y el técnico donostiarra es consciente de ello. Por ese motivo le está dando minutos y confía en sacar su mejor versión a lo largo de la temporada.

Carvajal quiere retirarse en el Real Madrid y para ello pretende ganarse la renovación para 2026. Su lesión de larga duración ya es cosa del pasado y físicamente se siente muy bien. El esquema tan ofensivo de Xabi Alonso le permite al equipo robar más arriba y aprovechar sus incursiones para hacer daño a sus rivales. Espera no solo dar su mejor rendimiento de blanco, sino también ser titular para Luis De la Fuente con la selección española.

Alexander Arnold parte como titular

Es consciente Carvajal de que el lateral inglés parte con ventaja, pero tiene mucha confianza en sí mismo. Sabe que la temporada es larga y que tendrá oportunidaes, por lo que espera aprovechar cada minuto que tenga por delante. Con este parón de selecciones, quizá vuelva a tener opciones de ser protagonista con el equipo blanco.