Dani Carvajal va a tener problemas muy serios con Xabi Alonso

La más que probable llegada de Xabi Alonso al banquillo del Real Madrid en sustitución de Carlo Ancelotti podría conllevar cambios muy significativos en la plantilla del conjunto blanco. Además de los posibles fichajes que realice la dirección deportiva y las salidas de jugadores con los que no cuente el vasco, algunos miembros actuales del equipo también podrían tener problemas con el tolosarra.

Uno de ellos es uno de los futbolistas más importantes del Madrid y uno de los capitanes: Dani Carvajal. El lateral, que se está recuperando de la grave lesión de rodilla que sufrió a principios de temporada y ya se encuentra en la recta final, podría no ver bien la llegada del nuevo inquilino al banquillo del Santiago Bernabéu si este acaba siendo Alonso, teniendo en cuenta su relación del pasado.

Carvajal y Xabi Alonso no acabaron su relación en el Madrid con buen feeling

Tanto el madrileño como el vasco no acabaron con buen feeling su etapa en el conjunto blanco, cuando Alonso era el jugador, y ahora se podrían volver a encontrar con esta situación, aunque en este caso, el tolosarra sería su nuevo entrenador. Carvajal no lo acaba de ver bien y así se lo habría comunicado a Florentino Pérez, a pesar de que el presidente no le habría hecho mucho caso.

Además, otra llegada al equipo podría perjudicar aún más a Carvajal: el fichaje de Trent Alexander-Arnold. El lateral del Liverpool acaba contrato a final de temporada y lo tendría hecho con el Madrid para aterrizar en el Santiago Bernabéu y convertirse en el nuevo líder de la banda derecha. Ahí, el madrileño perdería su condición indispensable de titular y tendría que cambiar de rol.

El técnico vasco presionó para conseguir el relevo del lateral madrileño

Alonso habría sido uno de los que más habría presionado a Florentino para que consiguiera como fuese la incorporación del defensa inglés, ya que lo veía como una oportunidad de oro para poder reforzar la retaguardia y, además, evitar que el vasco tuviera que confiar solo en un jugador, Carvajal, con quien no confía y no hay buena relación después de lo ocurrido en los últimos años.