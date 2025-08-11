Dani Carvajal y Alexander-Arnold, los problemas crecen en el vestuario del Real Madrid

El Real Madrid ha dado un golpe sobre la mesa con el fichaje de Trent Alexander-Arnold. El inglés, conocido por su talento y de visión de juego, ha llegado al club con mucha hambre y ganas de demostrar que puede ser clave en el esquema de Xabi Alonso. Desde su llegada, Alexander-Arnold se ha mostrado como un jugador muy completo, capaz de atacar y defender con gran eficacia.

Xabi Alonso confía plenamente en él. Le ve como una pieza fundamental para el presente y futuro del equipo. Su rapidez, su calidad en el pase y su habilidad para centrar balones hacen que sea un auténtico peligro para los rivales. Además, su trabajo en defensa aporta seguridad al equipo. Por todo esto, el entrenador le ha dado la titularidad de forma habitual, apostando por su juventud y talento para fortalecer el lateral derecho del Real Madrid.

Dani Carvajal, la vuelta esperada pero con un puesto complicado

Por otro lado, Dani Carvajal, que ha estado lesionado durante varias semanas, ya está recuperado y listo para volver a la acción. Sin embargo, su regreso no será sencillo. La llegada de Alexander-Arnold ha cambiado las cosas, y el madrileño se encuentra ahora en una posición delicada.

🚨 ÉDER MILITÃO y DANI CARVAJAL están volviendo a su mejor versión, han vuelto mejor que nunca.



La mejor noticia de la pretemporada

Carvajal sabe que tendrá que luchar mucho para ganarse un lugar en el una vez titular. Por el momento, parte como suplente, algo que no le gusta, pero entiende que la competencia es dura. El hecho de que Alexander-Arnold esté rindiendo tan bien complica la situación para él. Aun así, Carvajal tiene la experiencia y la calidad para pelear cada minuto en el campo y demostrar que sigue siendo una pieza clave para el Real Madrid.

En definitiva, el vestuario blanco vive una situación de tensión. La competencia entre estos dos grandes laterales promete ser intensa y podría marcar un antes y un después en el rendimiento del equipo durante la temporada. El duelo entre Carvajal y Alexander-Arnold no solo pone a prueba su talento individual, sino también la capacidad del vestuario para gestionar la competencia interna y mantener la armonía en un equipo tan exigente como el Real Madrid.