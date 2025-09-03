Dani Ceballos, clave en el trueque, el Real Madrid lo va a seguir, le han dicho que lo quieren

Dani Ceballos ha sido uno de los jugadores que ha estado a punto de irse del Real Madrid en este mercado de fichajes veraniego. El andaluz, que no iba a contar demasiado con Xabi Alonso, tenía pensado marcharse del conjunto blanco y estuvo a nada de recalar en el Olympique de Marsella, pero finalmente decidió rechazar a los franceses y se acabó quedando en la entidad madrileña.

Teniendo en cuenta que el centrocampista tenía pie y medio fuera del Madrid, la dirección deportiva intentó cubrir su salida con la llegada de otro jugador para el centro del campo y, de hecho, estuvo en negociaciones con su equipo, pero al quedarse Ceballos, la operación se paró. Eso sí, los blancos le han comunicado a su club que es posible que vuelvan a por él en el próximo mercado de invierno.

El Madrid podría sustituir a Dani Ceballos con Kees Smit

Se trata de Kees Smit, del AZ Alkmaar. Considerado una de las joyas neerlandesas más importantes, el Madrid tenía un ojo puesto en él para sustituir al andaluz, pero cuando el sevillano decidió no moverse, todo cambió. Por eso, la entidad madrileña ha emplazado a su equipo a hablar dentro de unos meses, una señal de que se está muy interesado en la progresión del futbolista.

De hecho, incluso se podría producir la presencia de Juni Calafat en los partidos del AZ Alkmaar para ver en directo la evolución del jugador, lo que claramente indica el interés que hay en él para que pueda llegar al Santiago Bernabéu más pronto que tarde. Con tan solo 19 años, fue una de las grandes revelaciones de la Erediviese la temporada pasada, cuando dio el salto al primer equipo.

El club blanco está muy interesado en el centrocampista del AZ Alkmaar

Con contrato vigente hasta junio de 2028, tiene un valor de mercado de unos 5 millones de euros, pero debido a su progresión y a su nivel en el terreno de juego, su precio de salida será bastante más elevado, ya que los neerlandeses llegarían a pedir una cantidad alrededor de los 40 millones para dejar salir a una de sus estrellas.