David Alaba se despide del Real Madrid

La etapa de David Alaba en el Real Madrid está llegando a su final. El austríaco acaba contrato a final de temporada y el club ya ha decidido no renovarle, por lo que el jugador está viviendo sus últimos meses en el Santiago Bernabéu. Además, el futbolista ya ha sido informado de esta decisión por parte de la dirección deportiva y ya se ha puesto manos a la obra para buscar otro equipo.

La realidad es que ha sido una decisión nada complicada para el Madrid, teniendo en cuenta los numerosos problemas físicos que ha sufrido el austríaco en los últimos años. Con 33 años, las lesiones recurrentes le han impedido a Alaba tener continuidad y ha vivido constantemente en la enfermería, algo que ha dificultado su tiempo en el conjunto blanco en los últimos tiempos.

David Alaba no renovará su contrato con el Madrid

Además, Alaba es uno de los futbolistas que más cobra de la plantilla, por lo que el Madrid, aparte de querer rejuvenecer la defensa con la llegada de zagueros más jóvenes, también querrá optimizar su masa salarial de cara a las próximas temporadas. La salida del austríaco dejará un hueco importante en el aspecto económico para que se pueda cubrir con algunos fichajes.

La llegada del jugador al Bernabéu el 2021 fue un auténtico pelotazo, ya que llegó como agente libre procedente del Bayern de Múnich. Alaba aportó, de inmediato, un liderazgo increíble y fue una pieza clave en los títulos importantes que consiguió el Madrid, especialmente en su primer año. Sin embargo, las lesiones le han ido afectando con el paso del tiempo y su etapa ha llegado a su final.

El austríaco se irá a final de temporada

Ahora, está por ver dónde acabará jugando el austríaco. Lo más normal es que se vaya a Arabia Saudí, donde varios equipos ya han preguntado por sus servicios y, además, podría llegar a cobrar una cifra similar que en España o incluso más. Aun así, no se descartaría que Alaba quisiera seguir compitiendo al máximo nivel en Europa y rechazara la posibilidad de retirarse a lo grande.