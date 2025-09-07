De pedir 60 millones a que Florentino Pérez acepte 12 por la salida del Real Madrid

Ferland Mendy ha perdido mucho valor en el mercado, así como lo ha hecho para la dirección deportiva del Real Madrid. Las constantes lesiones han hecho que un futbolista que depende mucho del físico haya perdido fuerza. El futbolista francés fue muy importante para Carlo Ancelotti en una brillante temporada 2023-2024, pero se devaluó de forma muy importante la pasada campaña. Por lo tanto, de valer 60 kilos haces unas temporadas se ha devaluado a poder salir por 12 millones de euros, según contempla Florentino Pérez.

Las limitaciones con el balón con las que cuenta el lateral izquierdo francés hace que sea prescindible para Xabi Alonso. Como se pudo comprobar en su etapa en el Bayer Leverkusen, con Grimaldo, el técnico donostiarra da mucho énfasis a que sus laterales tengan buen trato de balón para ponteciar el juego posicional. En este sentido, Mendy está lejos de la idea que pretende potenciar el entrenador del Real Madrid.

Mendy es el tercero en la rotación del Real Madrid

Desde su llegada al Real Madrid en el pasado Mundial de Clubes, Xabi Alonso no ha escondido sus preferencias. Fran García se hizo indiscutible hasta semifinales, donde cayó goleado por 4-0 contra el PSG. En la temporada 25-26, en los tres partidos disputados en LaLiga EA Sports quien se ha hecho con la titularidad ha sido Álvaro Carreras. Por lo tanto, Ferland Mendy no tiene hueco en los planes del entrenador y va a tener un papel residual.

La opción de poder ejercer de central por la izquierda solo tendría sentido si juega el entrenador donostiarra con tres centrales. Sin embargo, por ahora ha apostado por una línea de cuatro en su retaguardia. Dean Huijsen y Eder Militao se han hecho con la titularidad, con Antony Rudiger como tercer defensa en el centro de la defensa. El joven canterano Raúl Asencio es el cuarto nombre en la demarcación, por lo que Mendy lo tiene muy complicado.

Mendy sopesa poder salir a la Ligue 1 o al fútbol árabe

El lateral, que cuenta con 30 años actualmente, piensa que la Ligue 1 o Arabia Saudí podrían ser buenos destinos para él. En el Real Madrid ya han filtrado que existe arrepientimiento por su renovación. El jugador tiene varios años de contrato y todavía ni se ha anunciado el nuevo vínculo. Seguramente, el mercado más fácil sea el de Arabia, pero no será posible moverlo hasta el mercado invernal.