De ser la pareja de Pau Cubarsí en el Barça a intensificar las negociaciones para firmar por el Real Madrid

El Real Madrid ya está planificando el equipo que tendrá de cara a la próxima temporada y los primeros contactos están tomando forma con los objetivos del conjunto blanco para el próximo mercado de fichajes. En ese sentido, la entidad madrileña habría puesto el punto de mira en un jugador que también está en la agenda del FC Barcelona, por lo que habrá una nueva disputa entre los dos eternos rivales.

Como el Barça ya ha ganado la batalla por Jonathan Tah, Florentino Pérez se quiere adelantar esta vez y quiere incorporar como sea a Dean Huijsen, el defensa que ha explotado esta temporada en la Premier League con el Bournemouth. Los azulgranas tendrían el objetivo de que el central nacido en Ámsterdam pero nacionalizado español sea la pareja de Pau Cubarsí en un futuro, pero el Madrid habría tomado la iniciativa esta vez.

El Madrid se lanza a por Dean Huijsen

El nombre de este defensa ha tomado fuerza en los despachos blancos en las últimas semanas y podría ser un objetivo real de cara al mercado. A pesar de su juventud, con solo 19 años, Huijsen ya es un líder en la defensa del conjunto inglés y tiene unas cualidades similares a las de Sergio Ramos. Ha mostrado una gran madurez y es un futbolista muy codiciado por los grandes clubes europeos.

Por eso, el Madrid se quiere anticipar a todos y ya estaría en negociaciones para una posible firma el próximo verano. Si mantiene su gran rendimiento lo que queda de temporada, la posibilidad de su fichaje por el equipo madrileño se hará muy real en los próximos meses. El club blanco tiene pensado hacer una oferta dentro de poco para asegurarse sus servicios para que sea el central del futuro en el Santiago Bernabéu.

El Bournemouth no venderá barato

Sin embargo, no será un traspaso barato. Aunque es muy joven, el Bournemouth no dejará salir por poco dinero a uno de sus jóvenes prometedores y pedirá mucho dinero a cualquier club que esté interesado en él. Los equipos de la Premier League no suelen vender a bajo coste, pero teniendo en cuenta la proyección del internacional español, podría salir rentable.