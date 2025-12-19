Florentino Pérez encuentra al recambio de Mendy

El Real Madrid está diseñando las líneas maestras de la planificación de la próxima temporada y uno de los objetivos que se habría puesto la dirección deportiva, con Florentino Pérez a la cabeza, es reforzar la banda izquierda, a pesar de que el conjunto blanco ya cuenta con tres laterales en esa posición. Sin embargo, dos de ellos no acaban de convencer del todo y quieren refuerzos.

Con Álvaro Carreras siendo el titular y el futuro de la banda, el Madrid quiere que los teóricos suplentes sean de mejor nivel. A día de hoy, Fran García y Ferland Mendy no acaban de convencer, especialmente el segundo, ya que está más tiempo lesionado que disponible, por lo que se le está buscando un recambio y podría haberse encontrado en Italia, en la Serie A.

El Madrid se habría interesado por Davide Bartesaghi, lateral izquierdo del Milan

El conjunto blanco se habría interesado en Davide Bartesaghi, jugador de 19 años que milita en el AC Milan y que se ha convertido en una de las grandes promesas del fútbol italiano. Los informes que tiene el Madrid sobre él son muy buenos, donde se destaca su proyección ofensiva y su buen manejo de balón, además de poder jugar con una línea de cuatro defensas o como carrilero.



A día de hoy, el Madrid aún no se ha lanzado al ataque por él, pero si finalmente se toma la decisión de intentar ficharlo, los blancos harán todo lo posible para intentar traerlo al Santiago Bernabéu. Sin embargo, habrá varios impedimentos encima de la mesa: Bartesaghi aún tiene contrato con el Milan hasta 2030 y, además, no se conoce la cláusula de rescisión que tendría.

El jugador está considerado una de las grandes promesas del fútbol italiano

A pesar de que tiene un valor de mercado de 3 millones de euros, lo más probable es que su traspaso costase mucho más al Madrid, por lo que se deberá decidir, si el Milan se abre a venderlo, el montante total de una operación para poder hacerse con los servicios de uno de los laterales izquierdos con más proyección del panorama europeo.