17 años y 50 millones, si Florentino Pérez acepta, el Real Madrid fichará al nuevo Vinicius

El Real Madrid se encuentra trabajando en la planificación de la plantilla de la próxima temporada y habría puesto sus ojos en una nueva perla de Brasil. Después de los informes de Juni Calafat, Florentino Pérez tendría a su disposición la posibilidad de fichar al nuevo Vinicius, de tan solo 17 años, aunque el precio por un futbolista tan joven sería muy elevado, de unos 50 millones de euros.

Se trata de Gabriel Mec, el joven atacante del Gremio que ya está siendo comparado en Brasil como el "nuevo Vinicius". Por eso, el Madrid se ha interesado mucho en él para poder repetir la misma operación que ya realizó con la estrella y con otros futbolistas, como Rodrygo Goes, para poder traer brasileños prometedores al Santiago Bernabéu y que acaben explotando al máximo nivel.

Mec es un extremo con regate, desborde, descaro y muy explosivo, unas cualidades que recuerdan, como no podía ser de otra manera, a Vinicius. Por eso, desde el país brasileño ya los han comparado en muchas ocasiones por la capacidad que tienen ambos de marcar diferencias en el uno contra uno y la gran facilidad que tienen para romper defensas con sus regates.



Aun así, lo más complicado de la operación sería la cantidad a pagar. El jugador tiene contrato con el Gremio hasta 2027 y una cláusula de rescisión fijada en 50 millones, por lo que los blancos tendrían que rascarse el bolsillo por un futbolista de 17 años. Sin embargo, y después de los informes de Juni Calafat, el Madrid podría estar dispuesto a pagarlos por la proyección que tiene.

Desde Porto Alegre han dejado claro que no dejarán escapar a su nueva perla por menos de la cláusula estipulada, por lo que tanto el Madrid como otros equipos europeos que también están interesados en él ya saben que tendrán que poner 50 millones encima de la mesa para poder fichar a Gabriel Mec. Los blancos seguirán su evolución de cerca y en los próximos meses tomarán una decisión.