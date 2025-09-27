El Atlético de Madrid prepara una encerrona a Vinícius en el Metropolitano

El Atlético de Madrid tiene marcado en rojo este derbi madrileño y para ello una de sus claves es detener a Vinicius. Marcos Llorente es el encargado de frenarlo, con un marcaje exhaustivo que suponga una encerrona para el brasileño en el Riyadh Air Metropolitano. El Cholo Simeone ya ha definido su defensa, y el jugador español será el encargado de frenar a Vinicius Junior.

El conjunto colchonero tiene la experiencia en los últimos derbis de frenar a Vinicius, por lo que llevar a cabo una telaraña defensiva es el plan ideal para sacar del partido al jugador brasileño. Marcos Llorente está en un estado de forma excepcional y parece el candidato idóneo para frenar al 7 blanco. En su último partido, Llorente ejerció de central por la derecha ante el Rayo Vallecano y se descolgó para atacar la medular de los vallecanos.

El Cholo Simeone considera fundamental sacar del partido a Vinicius

Ya tiene la experiencia el técnico de haber conseguido frenar a Vinicius, uno de los mejores jugadores del Real Madrid. Marcos Llorente es un jugador físicamente muy potente y rápido, además con experiencia marcando al brasileño. El Cholo ha escogido al, jugador español para cubrirlo, con un marcaje al hombre. En el caso de necesitarlo, podría hacerlo con un doble marcaje si además lo ayuda Giuliano Simeone.

Vinicius es propenso a salirse de los partidos en los derbis, tanto por el ambiente como por los marcajes pegajosos. El brasileño llega enchufado tras meter un golazo al Levante en el estadio Ciudad de Valencia, por lo que confía en ser titular contra el Atlético e Madrid. Eso sí, Xabi Alonso quizá podría dar la gran sorpresa y apostar por Rodrygo Goes.

Vinicius cuenta con ser titular en este clásico

El jugador brasileño no llevaría de buen grado no ser titular en este derbi madrileño. Se trata de un partido muy especial en LaLiga EA Sports, por lo que Vinicius cuenta con ser titular. El Cholo Simeone tiene preparada una encerrona para frenar al 7, pero además tiene la amenaza de un Kylian Mbappé que está a un nivel formidable.