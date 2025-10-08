El clon de Lamine Yamal descarta al Barça para ir al Real Madrid

Lamine Yamal está despertando mucha admiración en el mundo del fútbol y, por eso, a pesar de que tan solo tiene 18 años, algunas perlas que van creciendo ya se comparan con él. Y ahí, ha entrado un joven de México que, después de haberlo pensado, habría rechazado fichar por el FC Barcelona y hacer equipo con el que le comparan para poder llegar al eterno rival, el Real Madrid.

El jugador en cuestión es Gilberto Mora, la nueva perla del futbol de México que ya está en boca de todos por su calidad. Se ha convertido en uno de los nombres más seguidos por los grandes clubes de Europa, y aunque los dos clubes más poderosos de España se han lanzado a por él, la intención del futbolista y su sueño sería vestir la camiseta del Madrid más pronto que tarde.

El sueño de Gilberto Mora, la nueva perla mexicana, es jugar en el Madrid

Así lo han confirmado desde México, donde aseguran que Mora quiere "seguir el camino de Vinicius", unas declaraciones que han levantado el ánimo en Valdebebas para poder cerrar el fichaje de un jugador que podría traer muchas alegrías al Santiago Bernabéu. Su talento no ha pasado desapercibido y su estilo de juego es comparado con el de Lamine Yamal, como muchos aseguran en su país.

Aun así, otros incluso llegan a la conclusión que Mora sería mejor que el extremo del Barça. Considerado uno de los mayores talentos del fútbol sudamericano, juega por el centro y destaca por su descaro, su velocidad y el gran regate que tiene en sus pies. Ya es una figura mediática con tan solo 16 años, y a pesar de su edad, tiene una madurez sorprende y una gran personalidad.

Los grandes equipos europeos ya están siguiendo a este talentoso jugador de 16 años

Por lo tanto, está por ver donde acabará jugando Gilberto Mora en el futuro, pero de momento, su sueño es hacerlo en el Madrid. Aun así, el club blanco tendrá una competencia feroz de muchos conjuntos europeos, especialmente de la Premier League, ya que varios equipos han mandado ojeadores a México para seguirlo en directo. Sin embargo, si prevalece el deseo del jugador, el mexicano acabará en el Santiago Bernabéu.