El enfado de Xabi Alonso en el vestuario tras un Clásico: “No sabía que venía a entrenar a una guardería”

La derrota ante el Barça, el Clásico, y la tensión en el vestuario del Real Madrid marcaron un antes y un después en la etapa de Xabi Alonso como entrenador blanco. La Supercopa fue el punto final visible, pero el desgaste venía de meses atrás.

Una derrota que terminó de romper el equilibrio

La caída del Real Madrid frente al FC Barcelona en la Supercopa fue mucho más que un mal resultado. Para Xabi Alonso, ese partido supuso la gota que colmó el vaso de una etapa marcada por la presión, las dudas internas y un vestuario cada vez más difícil de gestionar. El proyecto del técnico estaba bajo lupa desde hacía semanas, pero la imagen ofrecida ante el eterno rival aceleró una decisión que ya se estaba cocinando en los despachos.

El Clásico volvió a dejar al descubierto las carencias del equipo: falta de intensidad, errores individuales y una desconexión evidente en momentos clave. En el Santiago Bernabéu, la paciencia empezaba a agotarse. Los resultados no acompañaban y el discurso del entrenador comenzaba a perder fuerza dentro del grupo.

Aunque la derrota definitiva llegó en la Supercopa, las alarmas se habían encendido mucho antes. En el club existía la sensación de que el mensaje de Xabi Alonso ya no calaba como al inicio y que el vestuario caminaba por una senda peligrosa.

La frase que marcó un punto de no retorno

Según informó Marca y se viralizó posteriormente en redes sociales, uno de los episodios más tensos de la etapa de Xabi Alonso se produjo tras un Clásico disputado en el mes de noviembre. Aquel día, tras una actuación muy por debajo de lo esperado, el entrenador estalló en el vestuario con una frase que no pasó desapercibida: “No sabía que venía a entrenar a una guardería”.

La contundencia del comentario generó un profundo malestar interno. Aunque el técnico trató de reconducir la situación en los días posteriores, aquel episodio dejó una herida abierta en la relación con parte de la plantilla. En un vestuario lleno de estrellas, experiencia y jerarquía, el tono del mensaje fue interpretado como una ruptura en la confianza mutua. Desde ese momento, el ambiente se volvió más tenso. Los resultados irregulares en LaLiga, la presión de la Supercopa y la exigencia constante del Real Madrid hicieron el resto. El episodio del vestuario pasó a ser visto como una señal clara de que algo se había quebrado.

Un adiós inevitable y una etapa sin brillo

Finalmente, tras la derrota ante el Barça en la Supercopa, el club tomó la decisión. Xabi Alonso se despidió del Real Madrid, poniendo fin a una etapa corta, intensa y cargada de polémica. Su paso por el banquillo blanco no dejó los resultados esperados ni logró consolidar un proyecto sólido en el Bernabéu.

Pese a su pasado como jugador y al respeto que genera su figura en el mundo del fútbol español, su experiencia como entrenador del Madrid queda marcada por la falta de títulos, los problemas internos y una gestión del vestuario que nunca terminó de estabilizarse.