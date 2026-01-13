Florentino Pérez ya tiene al sustituto de Xabi Alonso: es el fichaje soñado

El Real Madrid entra en una nueva etapa tras la destitución de Xabi Alonso. Florentino Pérez mueve ficha, Álvaro Arbeloa asume el banquillo de forma provisional y un nombre ilusiona para el próximo verano.

Un adiós inesperado y un banquillo en transición

La destitución de Xabi Alonso sorprendió a buena parte del entorno madridista. El técnico, consciente de la exigencia del cargo, no pudo sostener un proyecto que venía acumulando dudas en los momentos clave. La derrota en la Supercopa actuó como catalizador de una decisión que, en Valdebebas, ya se venía madurando.

El Real Madrid optó por un mensaje institucional claro: acuerdo mutuo, agradecimiento y mirada al futuro. Un futuro inmediato que pasa, de manera provisional, por Álvaro Arbeloa. El exjugador blanco asume el banquillo como solución de emergencia, con la misión de estabilizar al grupo y mantener al equipo competitivo en LaLiga, Champions League y Copa del Rey.

👋 ¡SALUDEN AL NUEVO TÉCNICO DEL REAL MADRID!



Álvaro Arbeloa es el elegido por Florentino Pérez para reemplazar a Xabi Alonso.



Otro viejo conocido de la casa blanca, entrenador del Castilla desde junio de 2025 y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera…

En el club se valora su conocimiento de la casa, su ascendencia en el vestuario y su capacidad para gestionar un periodo de transición. No es una apuesta a largo plazo, pero sí un puente necesario mientras la dirección deportiva trabaja en la gran decisión.

El nombre que ilusiona: Klopp, el sueño de Florentino

Mientras Arbeloa gestiona el día a día, Florentino Pérez ya piensa en el siguiente paso. Y ese paso tiene nombre y apellidos: Jürgen Klopp. El técnico alemán es el fichaje soñado del presidente para liderar el proyecto a partir del próximo verano.

Klopp encaja en el perfil que el Madrid busca para inaugurar un nuevo ciclo: liderazgo, carisma, experiencia en la élite y una idea de juego reconocible. Su capacidad para construir equipos competitivos, potenciar a los jóvenes y competir en escenarios de máxima presión le sitúa en lo más alto de la lista. En los despachos se entiende que su llegada supondría un impacto inmediato, tanto deportivo como institucional.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid's dream managerial signing is Jürgen Klopp for this summer. 🤩✨



He is Florentino Pérez’s top priority. 🤍



(Source: @Santi_J_FM)

No es una operación sencilla. Klopp viene de ciclos intensos y exige garantías deportivas y estructurales. Pero en el Real Madrid creen que el contexto es idóneo: una plantilla con talento, margen de crecimiento y la posibilidad de liderar un proyecto ambicioso desde el primer día. Para Florentino, sería un golpe de efecto comparable a otros grandes movimientos históricos del club.

Hoja de ruta clara hasta verano

La planificación está definida. Transición ahora, apuesta grande después. El club no quiere precipitarse ni cometer errores a mitad de temporada. Por eso, Arbeloa tendrá respaldo para sostener el rendimiento competitivo mientras se trabaja con discreción en el mercado de entrenadores.

En paralelo, la dirección deportiva analiza ajustes de plantilla y evalúa qué perfiles encajan mejor con la idea del próximo técnico. Todo apunta a que el verano será clave: banquillo nuevo, decisiones estratégicas y un proyecto que recupere la estabilidad y la ambición.