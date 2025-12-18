El fichaje de Nico Williams por el Madrid depende de una sola condición

El Real Madrid sigue planificando el futuro con la vista puesta en mantenerse en la élite del fútbol europeo. La dirección deportiva trabaja con calma, pero sin pausa, analizando oportunidades que puedan elevar aún más el nivel de la plantilla. En ese contexto, el nombre de Nico Williams vuelve a ganar protagonismo. El extremo del Athletic Club es uno de los futbolistas más desequilibrantes del panorama actual y su perfil encaja en el modelo de jugador joven, explosivo y con margen de crecimiento que gusta en Valdebebas.

Un deseo que vuelve a escena

Nico Williams lleva tiempo en el radar de los grandes clubes. Su velocidad, su capacidad para desbordar y su personalidad en los partidos importantes lo han convertido en una de las piezas más codiciadas del mercado. El pasado verano estuvo muy cerca de cambiar de equipo, con el Barcelona como principal interesado, pero el desenlace sorprendió a todos cuando decidió renovar con el Athletic Club, aumentando su cláusula y apostando por la continuidad en San Mamés.

Meses después, el escenario ha cambiado. Según distintas informaciones, el Real Madrid valora seriamente su incorporación y considera que su cláusula, situada en torno a los 87 millones de euros, es una cifra asumible si se dan las circunstancias adecuadas. En el club blanco entienden que Nico puede aportar algo diferente a la delantera: verticalidad pura, desborde constante y una amenaza real desde la banda. Además, su edad y su experiencia tanto en LaLiga como con la selección española refuerzan la idea de que se trata de una inversión de presente y futuro. En el Madrid no se habla de una operación inmediata, pero sí de un fichaje que está sobre la mesa.

La condición que lo cambia todo

Sin embargo, hay un factor clave que condiciona toda la operación. El Real Madrid solo se lanzará a por Nico Williams si antes se produce una salida importante en la delantera. El club no quiere sobrecargar una zona donde ya hay mucho talento y salarios elevados. Por eso, cualquier gran incorporación ofensiva debe ir acompañada de un ajuste previo.

El nombre que aparece inevitablemente es el de Vinicius Jr.. Aunque su renovación esté encaminada, en el club no descartan escuchar ofertas si llegan propuestas fuera de mercado. La política es clara: no se cerrará la puerta a una venta estratégica que permita reinvertir y mantener el equilibrio económico. Eso no significa que la salida de Vinicius sea obligatoria. El Real Madrid maneja distintos escenarios y sabe que habrá movimientos en ataque. Lo que sí tiene claro es que el fichaje de Nico Williams solo se activará si encaja en ese equilibrio deportivo y financiero.