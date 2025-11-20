Florentino Pérez rechaza 90 millones y pide la totalidad de la cláusula para dejarlo salir del Real Madrid

Florentino Pérez no quiere debilitar al equipo y, por eso, habría rechazado una oferta de unos 90 millones de euros por un jugador muy importante del Real Madrid, una cantidad muy grande, pero insuficiente para que el conjunto blanco considere desprenderse de un baluarte en el centro del campo. Por eso, ha pedido la totalidad de la cláusula para dejarlo salir del club.

Se trata de Aurelien Tchouameni, uno de los futbolistas más indispensables en la medular del Madrid. El francés es el pivote titular de Xabi Alonso y una pieza clave en el esquema defensivo del conjunto blanco, y aunque ha llegado esta oferta procedente de Inglaterra, del Manchester United, la realidad es que el presidente le ha dejado claro a los ingleses que no está en venta.

El Manchester United llegó a ofrecer 90 millones de euros por Aurelien Tchouameni

La propuesta que el Manchester United había puesto encima de la mesa ascendía a los 70 millones de euros fijos más 20 en variables, un paquete de 90 millones que, normalmente, es difícil de descartar. Aun así, el máximo mandatario blanco lo ha hecho, ya que cree que la baja de Tchouameni sería un dolor de cabeza considerable para los madrileños y, especialmente, para encontrarle sustituto.

Aunque el francés ha recibido algunas críticas en los últimos meses por su pobre rendimiento en el terreno de juego, el Madrid sigue confiando en él, así como Alonso, teniendo en cuenta que lo ha jugado prácticamente todo este curso. El vasco le ha dado la total confianza en el centro del campo para que lidere al equipo desde esa zona y, además, cubre las espaldas en defensa.

Florentino Pérez los rechazó al ser el francés una pieza indispensable

Por lo tanto, parece muy improbable que Tchouameni pueda acabar saliendo del Madrid, a pesar de las ofertas millonarias que han llegado a los despachos de Valdebebas. Solo un rendimiento aún peor del jugador o que él mismo pida salir le abrirían las puertas para que abandonase el Santiago Bernabéu. A día de hoy, el francés se va a quedar por ser una pieza fundamental.