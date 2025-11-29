El Liverpool le promete que será titular si cambia a Xabi Alonso por Arne Slot

El Liverpool, bajo la dirección de Arne Slot, ha lanzado un guiño directo a Rodrygo Goes: titular indiscutible si acepta cambiar la disciplina de Xabi Alonso en el Real Madrid por Anfield. El club inglés busca refrescar su delantera y rejuvenecerla, ante la evidente pérdida de pegada y mordiente que ha experimentado el equipo esta temporada.

El técnico neerlandés considera que la velocidad y capacidad de desborde de Rodrygo cubrirían las carencias ofensivas actuales del Liverpool y aportarían soluciones para generar más ocasiones y goles. Además, la promesa de titularidad absoluta es un incentivo para el brasileño, quien vería en Anfield la oportunidad de reivindicarse antes del Mundial 2026.

La mala dinámica del Liverpool y la oportunidad para Rodrygo

El conjunto red ha sufrido una temporada irregular tanto en Premier League como en Champions League. La efectividad ofensiva ha caído, y jugadores de referencia como Salah y Núñez no han logrado mantener el nivel de campañas anteriores. Slot confía en que la llegada de Rodrygo aporte velocidad, desequilibrio y creatividad por la banda derecha o el ataque interior.

Por su parte, Rodrygo no ha encontrado continuidad ni confianza plena con Xabi Alonso. Esta temporada, el brasileño ha disputado 20 partidos de LaLiga y Champions, sumando 3 goles y 4 asistencias, números que reflejan una clara bajada respecto a campañas anteriores y un rol secundario dentro del Madrid. La falta de titularidad y el cambio de posición constante han hecho que su confianza se vea afectada, convirtiéndolo en un objetivo interesante para el Liverpool.

Precio, condiciones y encaje en Anfield

Según fuentes cercanas al mercado, el Real Madrid podría exigir alrededor de 50 millones de euros por el traspaso de Rodrygo, aunque la cifra podría ajustarse en caso de incluir variables por objetivos o plusvalías futuras. En cuanto al encaje en el Liverpool, Slot visualiza a Rodrygo alternando entre la banda derecha y la posición de media punta, formando un ataque más dinámico junto a Salah, Díaz y Núñez.

Si finalmente se concreta, Rodrygo cambiaría la disciplina de Alonso por la apuesta de Slot, convirtiéndose en un referente en la delantera del Liverpool y en pieza clave para recuperar la pegada perdida del equipo inglés.