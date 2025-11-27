Aconsejan a Xabi Alonso echar a cuatro del Real Madrid o acabarán con él

Xabi Alonso no está viviendo una situación nada fácil en el banquillo del Real Madrid. El tolosarra está siendo muy cuestionado, teniendo en cuenta que el equipo no juega a nada y gran parte del vestuario está en su contra. Por eso, le habrían aconsejado al entrenador de que eche a cuatro jugadores del conjunto blanco que no están en su barco o acabarán definitivamente con él.

Se trata de estrellas del equipo como Vinicius, Jude Bellingham, Fede Valverde o Eduardo Camavinga. Todos ellos están hartos de las decisiones absurdas del entrenador en la banda y, también, de su actitud prepotente, por lo que le habrían pedido a Florentino Pérez que haga movimientos para permitir su destitución, algo que ya no se descarta en el club después de los primeros meses.

Xabi Alonso tiene a varios jugadores del Madrid en su contra

El Madrid se salvó en la última jornada de la UEFA Champions League, derrotando al Olympiacos en su casa por 3-4, pero el equipo volvió a dejar dudas sobre el terreno de juego. Por eso, y aunque la victoria le da un poco de aire a Alonso, el hecho de que los griegos estuvieran a punto de empatar el partido provocó que el vasco siga estando muy cuestionado, tanto dentro como fuera del club.

Dentro del vestuario ya no creen en el entrenador y, por lo tanto, han dejado de correr, según han apuntado varios medios de la capital española. De hecho, ya se está cuestionando el esquema que Alonso está intentando implementar sobre el césped y que, de momento, no acaba de funcionar. Ahora, el conjunto blanco solo gana a partir de individualidades de sus mejores jugadores.

El técnico tolosarra no está bien visto en el vestuario

Por lo tanto, está por ver si el entrenador podrá reconducir la situación o se llegará a un punto donde Florentino Pérez tenga que escoger entre él o varios jugadores. Aun así, parece complicado que el Madrid esté en disposición de echar a varios futbolistas, teniendo en cuenta que prácticamente todos ellos son estrellas del equipo y pesos pesados en el vestuario, por lo que Alonso lo podría tener negro.