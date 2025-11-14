El niño mimado de Xabi Alonso empieza a tener muy mala fama en el Real Madrid

Las decisiones que Xabi Alonso ha tomado en sus primeros meses en el banquillo del Real Madrid no han acabado de gustar. Algunos jugadores se han quejado de titularidades por decreto y favoritismos sin sentido, como ha sido el caso de un joven futbolista que aterrizó este pasado verano en el Santiago Bernabéu, convirtiéndose en el niño mimado del entrenador desde el primer día.

Se trata de Franco Mastantuono, uno de los fichajes más ilusionantes que realizó el Madrid en el último mercado de transferencias. Llegaba al conjunto blanco un joven muy prometedor, pero tras los primeros meses en la capital española, su situación ha cambiado. El argentino ya empieza a tener muy mala fama dentro del vestuario de la entidad madrileña por todo lo que ha pasado.

Franco Mastantuono empieza a tener muy mala fama en el Madrid por su actitud

El extremo se hizo con un hueco en el once de Alonso desde el primer día, a pesar de que no tenía mucha experiencia. Mastantuono empezó a ser titular indiscutible con el técnico, algo que no gustó nada a otros futbolistas que pensaban que se merecían mucho más las oportunidades que estaba gozando el jugador. Además, su rendimiento en el terreno de juego también era muy cuestionable.

El argentino ha ido perdiendo esta titularidad en los últimos partidos, especialmente con la vuelta de algunos jugadores importantes de la enfermería, pero la situación sigue sin ser la mejor. Con esto, Mastantuono se ha enfadado con Alonso por sus suplencias, algo que también se ha visto como un aspecto negativo de él como persona en el vestuario, ya que ahora está sufriendo lo mismo que los que se quejaron.

El argentino es el niño mimado de Xabi Alonso

A partir de ahí, estos futbolistas no creen que el delantero esté en condiciones de quejarse, ya que ha sido titular por decreto en los primeros meses del curso sin ganárselo y, además, su nivel sobre el campo no ha sido el mejor. Por eso, no entienden que ahora que ya no juega con mucha regularidad, se pueda llegar a quejar de su situación.