Mastantuono se convierte en un problema para el Real Madrid

Franco Mastantuono fue uno de los fichajes más ilusionantes que realizó el Real Madrid el pasado verano, tanto para el club como para el madridismo, ya que aterrizaba en el Santiago Bernabéu una perla argentina con mucho futuro. Además, el extremo entró desde el primer día en las alineaciones de Xabi Alonso y se convirtió en una pieza indispensable en el terreno de juego.

Aun así, su rendimiento en el campo tampoco ha sido excelente y más bien se le ha cuestionado mucho, ya que no ha demostrado mucho nivel. Ahora, se ha convertido en un problema en el Madrid, teniendo en cuenta que se encuentra lesionado por una pubalgia y, cuando vuelva, no tendrá sitio en el once después del retorno de algunos jugadores y los cambios del entrenador.

Franco Mastantuono se ha convertido en un problema serio en el Madrid

En su día, Mastantuono ya se enfadó mucho cuando fue suplente en algunos partidos, ya que después de haber sido titular por decreto en los primeros meses de temporada, recriminó al tolosarra que lo dejara en el banquillo. Por eso, esta actitud tóxica no acabó de gustar ni en el vestuario, especialmente a los futbolistas con los que compite por un puesto, ni al cuerpo técnico.

De hecho, los jugadores que, en teoría, disputan con él la titularidad o algunos minutos en el terreno de juego nunca han acabado de entender esta titularidad por decreto del argentino, ya que si al menos hubiese demostrado un buen rendimiento en todos estos partidos, lo entenderían, pero el nivel mostrado por el delantero sobre el césped fue muy cuestionable e incluso paupérrimo.

El argentino sufre de pubalgia y cuando vuelva ya no tendrá sitio en el once

Por lo tanto, está por ver cómo volverá Mastantuono de esta pubalgia, una lesión muy preocupante y que ya ha afectado a otras estrellas de la Liga. Además, cuando lo haga, es bastante probable que se haya quedado si un puesto en el once titular de Alonso, lo que podría complicar aún más la situación entre el jugador y el entrenador, añadiendo más leña al fuego a un vestuario que ya no ve bien al vasco.