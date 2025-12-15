El primero en caer si sigue Xabi Alonso que ha pedido que no sea renovado

Xabi Alonso sigue ganando aire para continuar en el cargo como entrenador del Real Madrid. Aun así, cualquier próximo tropiezo podría ser terrible para el tolosarra, aunque la crisis que está viviendo el conjunto blanco también está apuntando hacia la plantilla. Por eso, Florentino Pérez habría decidido poner a la venta a un futbolista que está siendo muy cuestionado recientemente.

Se trata de Eduardo Camavinga, uno de los centrocampistas del equipo que no ha acabado de explotar con la camiseta blanca. El presidente considera que el francés no termina de encajar en los planes del club, y ante su falta de continuidad y protagonismo, se intentará recuperar la inversión que se hizo con él por su fichaje hace unos tres años tras el hartazgo que ha habido.

Florentino Pérez pondrá a la venta a Camavinga de cara al próximo verano

Además, también hay muchas dudas sobre su estado físico, teniendo en cuenta que es un jugador muy frágil y que sigue acumulando muchas ausencias por lesiones, lo que le ha impedido tener regularidad. Por eso, Alonso, que tampoco confía mucho en él, ha pedido que no sea renovado mientras él siga en el cargo, ya que será el primero en caer si todo sigue su curso.

El galo acumula más de 200 días de baja entre la pasada y la actual temporada, un dato que no puede permitirse más en el Madrid y, por eso, se habría tomado la decisión de ponerlo en el mercado. Con la opción de traspasarlo encima de la mesa, la dirección deportiva cree que podrá sacar una buena cantidad por él, ya que sigue teniendo mucho caché, especialmente en Inglaterra.

Xabi Alonso ha dado el visto bueno a su salida

Y ahí, el Madrid podría pedir una cuantía alrededor de los 90 millones de euros, un precio que, a día de hoy, parece complicado que se pueda llegar a pagar. Solamente los equipos de la Premier League o incluso el PSG o Arabia Saudí podrían llegar a esa cifra, por lo que está por ver si algún conjunto se tirará a la piscina para hacerse con los servicios de un Camavinga muy cuestionado.