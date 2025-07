El Real Madrid, ahora sí, escucha ofertas por Vinícius, su continuidad está en el aire

El Real Madrid escucha ofertas por Vinicius Junior, tras su mala actuación en el Mundial de Clubes de la FIFA. Florentino Pérez sabe que tiene muchas opciones en el frente de ataque, por lo que una oferta superior a los 120 millones de euros sería bien vista en la entidad. Por lo tanto, y a expensas de hacer oficial la renovación de Vinicius, encontrar una oferta jugosa es la prioriedad de la presidencia.

Xabi Alonso necesita que los puntas presionen y 'Vini' no solo está en línea descendente, sino que además no trabaja sin balón. Gonzalo García ha dado un gran rendimiento en el Mundial de Clubes 2025, por lo que la competencia es máxima. Rodrygo Goes también está en el mercado, pero no quiere salir y no es fácil encontrar acomodo al jugador. Además, Franco Mastantuono llega al equipo blanco en este mes de agosto, además de un Brahim Díaz que apenas goza de minutos.

Vinicius apenas tiene apoyos en el vestuario y ahora mismo ante una oferta de la Premier League, podría mostrarse receptivo.

El rendimiento de Vinicius esta temporada ha sido muy discreto

Vinicius ha rendido muy por debajo de sus posibilidades. La llegada de Mbappé, que se ha erigido como el líder del ataque, y el hecho de no haber ganado el Balón de Oro, ha dejado en una situación delicada al jugador brasileño. El club espera una oferta potente, donde se sentaría a negociar a partir de los 120 millones de euros, para poder reconfigurar el plantel.

Xabi Alonso va a jugar con el 3-5-2 que mostró en el Mundial de Clubes. Por lo tanto, hay un excedente de atacantes y Vinicius puede salir en este mercado de verano. También dependerá de que suceda con Rodrygo Goes.

Vinicius en el vestuario tiene problemas

El clan francés (Mbappé, Camavinga, Tchouamani y Mendy), Jude Bellingham y ya un Luka Modric que ha dejado el club, todos ellos se han distanciado de Vinicius. Además, Xabi Alonso se ha mostrado disgustado por el poco compromismo colectivo mostrado por 'Vini'. Además, el rendimiento en la faceta ofensiva del jugador brasileño está lejos del que mostró la temporada 23-24 con Carlo Ancelotti.