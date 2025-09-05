El Real Madrid encuentra sustituto para Vinícius

El Real Madrid todavía no ha renovado a Vinicius Junior, lo que disparado totalmnte la rumorología acerca de su futuro. La información que ha filtrado el club es que 'Vini' quiere renovar al alza para igualar su salario al Kylian Mbappé, algo que Florentino Pérez no contempla en absoluto. El joven Estevao es uno de los nombres más prometedores del fútbol brasileño y acaba de llegar a Europa, puesto que ha firmado por el Chelsea en la Premier League.

La posible salida de Vinicius por una suculenta oferta podría darse de cara al futuro, donde Estevao podría atisbarse en un tiempo como su sucesor como el 7 del Real Madrid. El compañero de Estevao en el Chelsea, Joao Pedro, atisba un gran futuro en su joven compañero. Por el momento, Vinicius está centrando en la temporada que tiene adelante. El jugador sudamericano confía en recuperar su mejor versión para equipararse a un Mbappé que, actualmente, es la figura del equipo merengue.

Sigue el Real Madrid a Estevao desde hace tiempo

La política de scouting del Real Madrid con el talento joven sudamericano viene de tiempo atrás. Así llegaron Vinicius Junior, Rodrygo Goes, Endrick y Reinier desde Brasil. Además, Franco Mastantuono ha llegado en este mercado de verano por 62 millones de euros, procedente de River Plate. El club blanco seguía a Estevao desde hace tiempo, pero priorizó su inverisón en el argentino al ocupar la banda derecha. Vinicius, Rodrygo y Mbappé gustan de caer a la banda izquierda, por lo que la zona estaba muy competida.

Vinicius quiere renovar, pero sabe que las exigencias económicas que ha impuesto al Real Madrid no serán fáciles de cumplir. También sabe que Estevao no solo ha irrumpido en el Chelsea, sino que también puede hacerlo en la selección de Brasil y opacar su protagonismo.

El rendimiento de Vinicius preocupa en el club

Desde que se quedó como segundo clasificado del Balón de Oro, sumado a la llegada de Mbappé, el rendimiento de Vinicius ha caído drásticamente. Esto no solo ha frenado su renovación, sino que ha dejado muchas dudas en el club sobre si lo mejor es venderlo en 2026. La opción de Estevao gusta mucho al Real Madrid, pero no en el corto plazo.