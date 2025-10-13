El Real Madrid está cocinando al mejor 6 de España, superará a Xavi Hernández, es un fenómeno

El Real Madrid está siguiendo muy de cerca las actuaciones del Castilla, teniendo en cuenta que en el filial hay muchos jugadores apetecibles que podrían acabar subiendo al primer equipo. De hecho, la entidad madrileña tiene las expectativas puestas en un centrocampista que está maravillando a todo el mundo y que podría convertirse en el líder de la medular del Santiago Bernabéu en el futuro.

Se trata de Jorge Cestero, una de las grandes joyas de La Fábrica a tener en cuenta. Su entrenador, Álvaro Arbeloa, aseguró con rotundidad en rueda de prensa que "es el mejor 6 de España" y algunos ya aseguran que acabará superando a Xavi Hernández, considerado también uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol español, por lo que su techo está muy alto.

El Madrid confía mucho en el potencial de Jorge Cestero, centrocampista del Castilla

El zaragozano ya se ganó la confianza de su técnico en el Juvenil A del año pasado y la situación no ha cambiado al subir ambos de categoría. Cestero sigue siendo uno de los líderes del Castilla en el centro del campo y Arbeloa está completamente enamorado de él, poniendo su nombre por encima de otras joyas de La Fábrica que también están deslumbrando en el terreno de juego.

Aun así, el Madrid quiere ir poco a poco con él y no se espera que el jugador suba ya de golpe al primer equipo. Prefiere que se cocine poco a poco en el filial, sin mucha presión, para que siga creciendo y madurando como futbolista, hasta que ya lo vean listo para dar el salto al primer equipo. No se espera para esta temporada, pero sí que podría darse ya para el curso que viene.

El club blanco tiene las expectativas muy altas con el jugador zaragozano

El conjunto blanco lleva años con esta política con sus grandes perlas y tampoco se descarta lo que ya se ha hecho con otros jugadores: venderlo a otro equipo para que pueda crecer allí y guardarse una opción de recompra asequible para que pueda volver al Santiago Bernabéu como un jugador más hecho y maduro.