El Real Madrid estuvo a punto de fichar a Gianluca Prestianni

El nombre de Gianluca Prestianni ha vuelto a escena tras la polémica en Champions League. Pero lo que pocos sabían es que el Real Madrid estuvo muy cerca de ficharlo antes de su salto a Europa.

De la polémica en Champions al interés blanco

En los últimos días, Gianluca Prestianni ha sido protagonista por motivos que van más allá de lo deportivo. Durante un reciente partido de, se produjo un momento tenso tras una acción con. El extremo delcomunicó al árbitro que el joven argentino le habría dedicado un comentario ofensivo. Prestianni, por su parte, negó rotundamente esa versión.

La situación generó un intenso debate mediático y volvió a poner el foco sobre una de las jóvenes promesas sudamericanas con mayor proyección. Sin embargo, más allá del ruido, ha salido a la luz una información que conecta directamente con el mercado de fichajes y con LaLiga: el Real Madrid estuvo muy cerca de incorporarlo en el invierno de 2023.

El interés del Real Madrid y del Barcelona

Vélez Sarsfield

FC Barcelona

Cuando Prestianni aún brillaba en, tanto el Real Madrid como elcontactaron con su entorno. El extremo argentino, entonces una de las joyas del fútbol sudamericano, ya aparecía en los informes de scouting de los grandes clubes europeos.

En Valdebebas valoraban especialmente su desequilibrio, su velocidad en el uno contra uno y su personalidad competitiva pese a su juventud. La política de fichajes del club blanco en los últimos años ha sido clara: apostar por talento joven con proyección internacional antes de que su precio se dispare. Casos como Vinícius o Rodrygo reforzaron esa estrategia.

Durante la ventana de transferencias de invierno de 2023, el Real Madrid estudió seriamente la operación. Hubo contactos con el agente del futbolista y se analizaron cifras. Sin embargo, el acuerdo no terminó de concretarse. Factores económicos, tiempos de adaptación y la competencia en la plantilla influyeron en la decisión final. Meses después, en enero de 2024, Prestianni firmó con el SL Benfica, un club que históricamente ha servido de trampolín hacia las grandes ligas europeas.

🚨🤯 BREAKING: Real Madrid were very close to signing Gianluca Prestianni in the 2023 winter transfer window.



Both Real Madrid and FC Barcelona contacted his agent while he was still playing for Vélez Sarsfield in Argentina. 🇦🇷



In the end, the move didn’t happen and he later… pic.twitter.com/FI035RN4rq — MatchDay Central (@MatchDCentral) February 19, 2026

Un fichaje que pudo cambiar el tablero

Si la operación se hubiera cerrado, hoy la historia sería distinta. Prestianni podría estar compitiendo en LaLiga bajo la estructura del Real Madrid, quizá incluso compartiendo vestuario con Vinícius en lugar de enfrentarse a él en Champions League.

El interés blanco demuestra que el club sigue muy de cerca el talento emergente en Sudamérica. El mercado de fichajes ya no se limita a reaccionar ante estrellas consolidadas; se anticipa, invierte y proyecta a futuro.

Para el Real Madrid, perder esa oportunidad no significa cerrar la puerta definitivamente. El fútbol europeo es dinámico. Un buen rendimiento en el Benfica y en la Champions League puede volver a colocar al argentino en la agenda de los grandes clubes. Mientras tanto, la polémica reciente ha añadido un componente mediático a su figura. Pero más allá de declaraciones cruzadas, lo que permanece es el interés real que despertó en su momento en uno de los gigantes de Europa.