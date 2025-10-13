El Real Madrid propone a Camavinga en el intercambio con el Liverpool

Eduardo Camavinga no está viviendo un inicio de temporada nada sencillo en el Real Madrid. El francés se ha estado recuperando de una lesión en el tobillo y, de momento, aún no ha sido titular con Xabi Alonso. Además, el centrocampista ha mostrado altibajos y tampoco ha acabado de explotar desde su llegada al conjunto blanco, por lo que se podrían tomar medidas drásticas.

De hecho, el Madrid se estaría pensando seriamente el incluir a Camavinga en un intercambio con el Liverpool, teniendo en cuenta que la entidad madrileña estaría interesada en un jugador del club de Anfield. Se trata de Ryan Gravenberch, uno de los mejores centrocampistas del conjunto inglés y que encajaría de lleno en el perfil que están buscando los blancos para reforzar la medular.

Su agente ya dejó claro en su momento que al neerlandés le encantaría jugar en el Santiago Bernabéu, pero la operación sería muy complicada por el Liverpool, ya que no están dispuestos a desprenderse tan fácilmente de uno de sus mejores futbolistas. Por eso, el Madrid podría intentar incluir a Camavinga en la operación para que vieran con mejores ojos la posible salida del centrocampista.

Gravenberch sería uno de los jugadores más ideales para el estilo de juego del Madrid: fuerza física, creatividad y capacidad para aportar, tanto en ataque como en defensa. El rendimiento que está teniendo en la Premier League está siendo espectacular y está demostrando mucha madurez, a pesar de que tiene tan solo 23 años, por lo que aún le quedan muchas temporadas en su carrera futbolística.

Por lo tanto, está por ver si el conjunto blanco podrá convencer al Liverpool de que se sienten a negociar para la salida del neerlandés, y el Madrid intentará rebajar las pretensiones del club de Anfield con la posible inclusión de un Camavinga que, desde su llegada al Bernabéu, no ha acabado de demostrar todo su potencial que se le creía cuando se le fichó en su momento.