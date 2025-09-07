Empieza a tener fama de problemático en el Real Madrid y tiene casi imposible seguir con Xabi Alonso

Raúl Asencio cada vez cuenta menos para Xabi Alonso, que no confía en él. Desde el Mundial de Clubes el jugador canterano ha caído en el ostracismo, debido a sus errores individuales de bulto durante el torneo. El nivel de Dean Huijsen y de Eder Militao los convierte en titulares fijos, con Antonio Rudiger como tercer central. Él y David Alaba quedan en la recámara, pero el entrenador no está nada contento con su rendimiento en los entrenamientos.

Siente que ha bajado los brazos y la intensidad, lo cual a su edad es un mal síntoma. Empieza a tener fama de problemático por este tema y por lo que tiene con la justicia, por lo que tiene casi imposible seguir con Xabi Alonso al final de esta temporada. Se piensa en incorporar a Konaté para 2026, por lo que todas las quinielas apuntan a que podría salir para entonces. El joven canterano ya ha deslizado que no siente la confianza del técnico.

Desde el Mundial de Clubes no levanta cabeza

Los errores en el torneo de verano fueron muy evidentes. Cometió un penalti contra el Al-Ahly que costó el empate, mientras que fue expulsado contra el Pachuca. Además, en semifinales contra el PSG hizo otro error de bulto que costó el gol, por lo que no tiene sitio en los planes de Xabi Alonso. Desde entonces, en vez de levantar el ánimo en los entrenamientos parece desanimado y resignado a la suplencia.

La llegada de Dean Huijsen y el regreso de Eder Militao han bajado todavía más su autoestima. El no tener minutos en ninguno de los tres primeros partidos de LaLiga EA Sports lo ha dejado todavía más tocado mentalmente. Tiene contrato en vigor, pero tampoco descarta su salida en el futuro.

La llegada de Konaté para 2026 todavía lo pone más difícil

Xabi Alonso ha pedido un central de primer nivel para 2026, e Ibrahim Konaté se presenta como agente libre. El central internacional francés no ha renovado con el Liverpool y todo parece indicar que seguirá el mismo camino que Trent Alexander Arnold. Asencio también lo sabe y es consciente de que tanto su nombre, como el de David Alaba, están marcados en rojo por el entrenador para dejarlos salir.