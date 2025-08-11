En el Real Madrid hay quien sospecha que se ha borrado porque no quiere seguir con Xabi Alonso

La pretemporada del Real Madrid está resultando más difícil de lo esperado. Varias bajas importantes están lastrando al equipo justo cuando el nuevo curso está por comenzar. Entre las ausencias más relevantes, se cuentan Jude Bellingham, recién operado del hombro, y Ferland Mendy, todavía en plena recuperación. Además, el brasileño Endrick tampoco podrá estar al inicio, y ahora se suma otro contratiempo que preocupa al club.

Este complicado panorama lleva a que algunas voces dentro del vestuario y la dirección técnica empiecen a especular. Se comenta que ciertos jugadores podrían estar desconectados o desmotivados con la actual situación, especialmente por la llegada de Xabi Alonso como nuevo entrenador. Algunos creen que hay quien no está dando todo lo que puede en el campo y que, incluso, se ha “borrado” para mostrar su descontento. Aunque la mayoría no lo dice en voz alta, en el ambiente ya se siente que no todos están convencidos de seguir bajo las órdenes de Alonso.

Camavinga y el futuro incierto

Uno de los jugadores que ha sumado dudas en este inicio es Eduardo Camavinga. Después de superar una grave lesión que lo mantuvo meses fuera de juego, el francés ahora sufre un esguince en el tobillo que le hará perderse las primeras semanas de competición. Esta nueva lesión ha complicado aún más su regreso y alimenta las sospechas sobre su rol dentro del equipo.

🚨 ÚLTIMA HORA: Eduardo Camavinga se encuentra NUEVAMENTE LESIONADO.😢💔



Sufrió una lesión de tobillo durante el entrenamiento.



pic.twitter.com/Iral1CcEDr — ChicaMerengue (@ChicamerengueYT) August 10, 2025

Se dice que Camavinga está buscando un traspaso antes del cierre del mercado. No quiere forzar su salida, para no cerrar puertas, pero está claro que desea cambiar de ambiente. La competencia en el centro del campo es feroz, y con Xabi Alonso en el banquillo, parece que no tiene el protagonismo que esperaba. Esta situación ha llevado a algunos a pensar que su bajón de rendimiento no es solo físico, sino también mental.

El Real Madrid afronta así no solo un problema de lesiones, sino también un momento de incertidumbre interna. La recuperación de sus estrellas es vital, pero también lo será tomar decisiones sobre aquellos jugadores que no terminan de encajar en la nueva dinámica. Quedan semanas claves por delante y el club necesita respuestas rápidas para no perder fuerza en una temporada que apunta a ser exigente.