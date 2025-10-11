Endrick rechaza a la Real Sociedad y el Valencia

El fichaje de Endrick por el Real Madrid fue recibido con enorme ilusión por parte de la afición blanca. El club desembolsó cerca de 50 millones, según Transfermarkt para hacerse con los servicios del delantero brasileño. Su llegada estaba cargada de expectativas, y muchos pensaban que sería cuestión de tiempo que se convirtiera en una de las nuevas estrellas del Bernabéu.

Endrick, joven delantero brasileño del Real Madrid, ha tomado una decisión firme respecto a su futuro: rechaza salir cedido y apuesta por quedarse en el club para luchar por un lugar en el primer equipo. A pesar de las ofertas recibidas, tanto en LaLiga como en la Premier League, el jugador y su entorno han transmitido con claridad su intención de continuar en Madrid y demostrar su valía.

Interés de otros clubes

A pesar de que el brasileño insiste en su deseo de triunfar en el Bernabéu, tiene tres ofertas muy buenas encima de la mesa. En la Premier League, el West Ham está presionando para lograr su fichaje o, al menos, una cesión de larga duración. En LaLiga, tanto la Real Sociedad como el Valencia CF ya han preguntado por su situación, dispuestos a ofrecerle minutos y continuidad.

Compromiso con el Real Madrid

A pesar de no haber debutado aún en la temporada 2025/26 y de la fuerte competencia en la delantera del Real Madrid, Endrick mantiene una actitud positiva y profesional. Se ha reincorporado a los entrenamientos tras superar una lesión en el tendón de la corva y continúa trabajando con determinación para ganarse un lugar en el equipo. Su decisión de quedarse refleja su compromiso con el club y su deseo de crecer como jugador en el entorno competitivo del Real Madrid.