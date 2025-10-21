Endrick y Xabi Alonso, bronca en el despacho de Valdebebas, no aguanta más

Endrick no está viviendo una situación nada sencilla en el Real Madrid. El jugador, en su segunda temporada en el club blanco, lo está pasando muy mal con la presencia de Xabi Alonso en el banquillo. Aunque el brasileño tenía la esperanza de que la marcha de Carlo Ancelotti del banquillo sería un cambio de aire fresco para él, la realidad es que la situación es incluso peor.

El futbolista aún no ha debutado esta temporada con la camiseta blanca, ya que se perdió todo el verano y los primeros partidos del curso por lesión, y aunque ha entrado en la convocatoria en los últimos encuentros, no ha sido llamado por Alonso para salir al campo. Por eso, ambos tuvieron una bronca en el despacho de Valdebebas, ya que el ariete no aguanta más lo que está viviendo.

Endrick y Xabi Alonso tuvieron una bronca en el despacho de Valdebebas

Endrick está harto de no tener oportunidades, ya que se ha quedado resignado en el banquillo, con mala cara, en los últimos seis partidos, mientras que otros jugadores le han pasado por delante, como es el caso de Gonzalo García, otro de los delanteros que está compitiendo por minutos con el brasileño. Aun así, el canterano sí que los está teniendo en estos primeros meses de la campaña.

El joven futbolista le ha pedido explicaciones a Alonso, teniendo en cuenta que podría haber jugado en algún enfrentamiento con el marcador ya decidido, pero el tolosarra decidió no hacerlo. Además, el entrenador le recriminó su gesto en el duelo contra el Getafe, donde chutó una botella en la zona de calentamiento al saber que no podría saltar al campo definitivamente después de calentar durante gran parte de la segunda parte.

El delantero brasileño no cuenta para el técnico tolosarra

De hecho, el técnico le ha dejado claro que no contará mucho con él y lo mejor es que se vaya lo antes posible a otro equipo donde sí que pueda tener minutos. Por lo tanto, lo más probable es que Endrick abandone el Madrid en el próximo mercado de invierno, en enero, y se vaya cedido a un conjunto, preferiblemente de la Liga, donde pueda tener más oportunidades.