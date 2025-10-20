Endrick y Xabi Alonso se las tuvieron en el banquillo

El Real Madrid superó por la mínima al Getafe en su visita al Coliseum (1-0). Un gol de Kylian Mbappé en el tramo final del partido sirvió para que los blancos sumaran tres puntos antes de que llegue el Clásico contra el FC Barcelona y, así, poder hacerlo como líderes. Aun así, no todo fueron buenas noticias, ya que hubo una enganchada entre Endrick y Xabi Alonso en el banquillo.

El delantero fue uno de los llamados por parte del tolosarra para calentar en la banda en la segunda mitad, pero finalmente no acabó saliendo al terreno de juego y escogió a otros jugadores. Al ver que no tendría minutos otra vez, la reacción del brasileño fue la de chutar una botella que estaba en la zona de calentamiento del Madrid. Y eso, lo pudo ver el entrenador.

A Xabi Alonso no le gustó la reacción de Endrick al no tener minutos

La reacción de Endrick no le gustó nada a Alonso, que prefirió dar entrada a Brahim Díaz y Gonzalo García, este segundo en la posición de delantero centro, la misma que ocupa el brasileño. Por eso, y además de no contar con él, este gesto del joven ariete podría haber sido significativo para ponerle la cruz definitiva y que no juegue ni un minuto más con la camiseta blanca.

De hecho, Endrick aún no ha debutado esta temporada. Se pasó todo el verano lesionado, lo que le impidió disputar el Mundial de Clubes, y también se perdió los primeros partidos de Liga. Aunque ahora ya está recuperado y ha entrado en las últimas seis convocatorias, el jugador aún no ha saltado al campo, lo que da a entender que Alonso no cuenta con él en absoluto.

El brasileño aún no ha debutado esta temporada con el Madrid

Por lo tanto, está por ver si, después de este episodio polémico, la situación del brasileño se tuerce aún más. Es muy posible que Endrick acabe saliendo en el próximo mercado de invierno, en enero, a un equipo donde pueda tener los minutos que no está disfrutando en el Madrid, ya que con tan solo 19 años, el delantero necesita oportunidades para crecer y madurar.