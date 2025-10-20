Xabi Alonso le pone la cruz, no volverá a jugar con el Real Madrid, o se va o lo va a echar

Xabi Alonso respiró aliviado después de la victoria por la mínima del Real Madrid contra el Getafe. Un gol de Kylian Mbappé en el tramo final del partido le dio los tres puntos al conjunto blanco antes de la visita del FC Barcelona para la disputa del Clásico el próximo domingo. Aun así, y tras el encuentro ante los madrileños, el técnico le ha puesto la cruz definitiva a un jugador.

Se trata de Endrick, uno de los delanteros del equipo. El brasileño se volvió a quedar sin minutos por sexta vez consecutiva, lo que provocó un enfado tremendo del joven ariete, que después de calentar en la banda durante gran parte de la segunda mitad, al ser informado que Alonso no lo iba a sacar al campo, su reacción fue la de chutar una botella que estaba en la zona de calentamiento.

Eso lo vio el tolosarra y no le gustó nada lo que hizo el carioca, por lo que, a partir de ahí, decidió descartarlo de manera definitiva y no volverá a jugar más con el Madrid. De hecho, ya habría pedido a Florentino Pérez que lo eche en el próximo mercado, el de enero, ya que no cuenta con él y, tras lo que hizo en el partido contra el Getafe, lo hará menos, ya que no aguantará estas actitudes.

Endrick aún no ha debutado esta temporada con el conjunto blanco y, después de su reacción, parece que su situación irá a peor. El brasileño se pasó todo el verano lesionado, por lo que no pudo disputar el Mundial de Clubes, y también se ha perdido los primeros partidos de Liga. Aunque ha sido convocado en los últimos seis enfrentamientos, no ha visto ni un minuto sobre el césped.

A partir de ahí, todas las miradas estarán puestas en invierno, cuando se abra la ventana de transferencias. Es posible que Endrick acabe saliendo del Madrid rumbo a otro equipo donde pueda tener oportunidades, ya que en el conjunto blanco no las tendrá con Alonso en el banquillo. Más que nada, porque delante tiene a Kylian Mbappé, como es lógico, y también a Gonzalo García para la posición de delantero centro.