El presidente Florentino Pérez ha tenido que intervenir para no perder a Nico Paz, que ha tenido una gran oferta de la Premier League. El Real Madrid se planteó recuperar al canterano de cara a la próxima temporada 2025-2026, pero la irrupción de Franco Mastantuono ha cambiado la planificación, con el joven jugador cedido al Como 1907. El club tomó finalmente la decisión de fichar al jugador argentino de River Plate y dejar y dejar a Nico Paz una temporada más en Italia, ya que el próximo verano también habrá derecho de recompra.

El club que ha querido entrar con fuerza ha sido el Tottenham, que ha puesto 70 millones de euros como jugador. Si el Como 1907 acepta la oferta del Tottenham, el Real Madrid tendrá la oportunidad de recibir la mitad del traspaso. También tendría la opción de recompralro el conjunto blanco y hacerle hueco en el plantel. Recordemos que el conjunto blanco, tras inscribir a Mastantuono con ficha del Castilla, todavía tiene un hueco libre en el primer equipo. Por lo tanto, Florentino ha hablado con el jugador para expresarle que creen en él y que cumpla su año en Italia.

La intención de Nico Paz es la de jugar en el Como 1907

El joven futbolista argentino ya ha hablado con Cesc Fábregas y quiere seguir en el Como 1907, donde ve un proyecto en crecimiento y con posibilidades de dar un paso más en su carrera. Lógicamente ve su futuro en el Real Madrid, pero ahora mismo en Italia está contento y pretende seguir así.

Sabe de la oferta potente del Tottenham, pero Florentino Pérez ha hablado con él para tranquilizarlo. Por lo tanto, el club confía en que seguirá la linea trazada y que Nico Paz seguirá en el club blanco.

¿Qué condiciones contractuales tiene Nico Paz?

Cabe recordar que el Real Madrid tiene la opción de recomprar al jugador y el 50% de los derechos de una futura venta. Estas condiciones están firmados por contrato, pero el Como 1907 parece querer eliminar sea como sea. El Tottenham ha visto complicado el tema, por lo que se ha movido por Savinho (Manchester City).