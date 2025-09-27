Es de lo mejor del Real Madrid, está como un toro, pero Xabi Alonso tiene pensado sentarlo contra el Atlético

Rodrygo Goes está dando un muy buen rendimiento, donde además Xabi Alonso opta por realizar muchas rotaciones. El jugador está a gran nivel y cuenta con él, pero la competencia es feroz. De cara al derbi de hoy contra el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, apunta a la suplencia por detrás de su amigo y compatriota, Vinicius Junior. Por eso, puede aportar minutos de calida en la seguna mitad del partido.

Va de menos a más Rodrygo en el equipo, especialmente después de tener un papel muy residual durante el Mundial de Clubes. Xabi Alonso ha optado por colocarlo en la banda izquierda, no en la derecha como solía actuar con Ancelotti. La llegada de Franco Mastantuono ha motivado esta permuta de posición, donde alterna con su compatriota Vinicius. El jugador físicamente está hecho un toro, pero el entrenador tiene varias opciones para jugar en la banda izquierda contra el Atlético de Madrid.

Xabi Alonso considera prioritario ganar el centro del campo

Otro de los motivos que llevan a Alonso a optar por dejar a Rodrygo como as en la manga para la segunda mitad, es que una de las prioridades del técnico es ganar el centro del campo. La batalla en la medular con el Atlético de Madrid puede ser feroz, por lo que seguramente el técnico opte por Tchouameni, Arda Guler y Fede Valverde en el medio. Mastantuono y Vinicius estarían por delante, con Mbappé en la punta del ataque con libertad de movimientos.

Rodrygo tuvo minutos desde el banquillo contra el Levante en el último partido de LaLiga EA Sports (1-4), como también entró de refreco en la segunda mitad contra el RCD Espanyol (2-0). Por lo tanto, todo parece indicar que será una opción de calidad para Xabi Alonso con sus cinco cambios.

Rodrygo confía en aprovechar su oportunidad

El jugador brasileño se muestra paciente y sabe que puede aprovechar su oportunidad cuando le toque jugar. Está manteniendo perfil bajo y sabe que está en buen momento de forma física y de juego. Por ello, está mentalizado en aprovechar sus minutos en este derbi madrileño contra el Atlético de Madrid.