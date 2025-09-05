Es de lo mejor que tiene el Real Madrid, pero Xabi Alonso lo dejará en el banquillo, se avecina lío

Arda Guler está siendo uno de los jugadores más destacados en este comienzo de temporada para el Real Madrid, además de su gran irrupción durante el Mundial de Clubes. Además, ha sido titular con Turquía durante el parón de selecciones, por lo que está en su mejor momento en el club blanco. A pesar de gozar de la confianza de Xabi Alonso, teme por la posible vuelta de Jude Bellingham cuando se recupere de su lesión.

El inglés a su regreso podría arrebatarle la tan trabajada titularidad. Ha visto como jugadores como Mbappé, con Gonzalo García, y Álvaro Carreras con Fran García, se han hecho con la titularidad de forma indiscutible. Teme que cuando vuelva Bellingham se verá relegado a la suplencia, algo que detendría en seco la evolución de su carrera. Estuvo a la sombra de Rodrygo en la banda derecha, pero ahora ha irrumpido Franco Mastantuono.

Ha encontrado acomodo en el centro del campo junto a Fede Valverde, pero teme por su puesto al regreso de Bellingham.

Arda Guler quiere sentirse indiscutible en el Real Madrid

Esto solo lo podrá sentir el turco si cuando regrese Bellingham no le cuesta el puesto en el 11 titular del Real Madrid. Arda Guler además es titular en la selección turca con Vincenzo Montella, por lo que está en un momento álgido en su carrera. Ha sido titular contra el CA Osasuna, el Real Oviedo y el RCD Mallorca, por lo que confía en seguir en esta línea.

Camavinga y Valverde son grandes centrocampistas, pero ninguno de los dos destaca por ser creativo. Aquí es donde la figura de Arda Guler se antoja imprescindible para Xabi Alonso, que quiere tener el control de balón y presionar alto para no conceder ocasiones a sus rivales.

Alonso quiere que suba su aportación goleadora

El técnico quiere que la segunda línea del Real Madrid aporte de cara al gol, por lo que Arda Guler puede dar un paso al frente. El joven jugado turco tiene un gran golpeo de balón y puede hacer cifras. Es clave para él seguir creciendo, de cara a ser indiscutible para Xabi Alonso.