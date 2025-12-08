Es definitivo: Rodrygo se irá del Real Madrid, 70 millones al bolsillo

La salida de Rodrygo del Real Madrid ya no es un simple rumor: es una realidad que se venía gestando desde hace meses. El club ha considerado que este es el momento ideal para cerrar una operación que ronda los 70 millones de euros, una cantidad que permitirá aligerar la plantilla y abrir la puerta a nuevas incorporaciones. La directiva ha transmitido con claridad que se trata de una decisión estratégica, más vinculada a la evolución del proyecto que a un juicio emocional sobre el futbolista.

Aunque Xabi Alonso confiaba en recuperar la mejor versión del atacante, la falta de regularidad del brasileño ha pesado demasiado. Rodrygo, que hace no tanto era decisivo en noches de máxima tensión, ha ido perdiendo presencia y protagonismo. Su rendimiento irregular y la enorme competencia en el frente ofensivo han hecho que su papel ya no sea tan determinante. Además, su adaptación al estilo más agresivo y dinámico que pretende el nuevo técnico no ha sido tan fluida como se esperaba, lo que ha generado dudas sobre su encaje a largo plazo.

Desde la planta noble del club, la lectura es pragmática: si hay un momento oportuno para obtener beneficio económico por el jugador, es ahora. Su mercado sigue siendo alto y varios grandes de Europa, Liverpool, Manchester City, United, Bayern o incluso el PSG, ya han mostrado interés. Para todos ellos, Rodrygo sigue representando velocidad, uno contra uno y gol, un perfil que siempre tiene demanda.

Un futuro abierto entre gigantes europeos

A pesar de que su salida del Real Madrid parece sellada, Rodrygo no afronta un horizonte incierto. Sus méritos en competiciones de élite, su juventud y su capacidad para aparecer en momentos grandes lo colocan como uno de los nombres más atractivos del próximo mercado. De hecho, incluso desde Arabia Saudí han llegado sondeos, lo que amplía todavía más el abanico de posibilidades.

El club blanco, por su parte, no considera este traspaso como un fracaso, sino como una operación que permite equilibrar futuras inversiones. La cúpula entiende que ha llegado la hora de tomar decisiones importantes para seguir construyendo un proyecto ganador, y la marcha del brasileño forma parte de ese proceso.

Aunque la puerta de la continuidad nunca ha estado totalmente cerrada, el escenario actual apunta con fuerza en otra dirección: Rodrygo hará las maletas y el Real Madrid ingresará 70 millones al bolsillo. Un final que, aunque pueda sorprender a algunos, responde a la lógica competitiva de un club que siempre piensa en el siguiente paso.