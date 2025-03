Es la decisión más dolorosa que debe tomar Florentino Pérez porque se está ganando seguir en el Real Madrid

Al término de la presente temporada, Florentino Pérez tendrá que tomar una de las decisiones más duras desde que es presidente del Real Madrid. El máximo mandatario blanco deberá decidir sobre la continuidad de una leyenda del equipo de cara al próximo curso, ya que acaba su contrato con la entidad madrileña y habrá que ampliarle la vinculación o dejarle marchar.

Se trata de Luka Modric, una de las estrellas del Madrid y un jugador legendario del conjunto blanco. El croata cumplirá 40 años el próximo mes de septiembre, justo cuando empieza la siguiente temporada, por lo que Florentino tendrá que pensar si vale la pena tener a un futbolista tan mayor en la plantilla o lo mejor para ambas partes será dar por finalizada su histórica etapa en el Madrid.

Florentino Pérez tendrá que tomar una decisión con el futuro de Modric

El centrocampista ya ha dicho por activa y por pasiva que quiere seguir un año más y, de hecho, retirarse en la entidad madrileña, una declaración de intenciones hacia Florentino para que decida a ampliarse su contrato una temporada más. Al menos, tendría el beneplácito de Carlo Ancelotti, que también está a favo de la continuidad de Modric, a pesar de que el futuro del técnico italiano tampoco está asegurado.

Por otra parte, y a pesar de su edad, el croata sigue siendo una pieza indispensable para el Madrid. No es titular indiscutible y ya no lo será porque hay otras opciones mejores en el centro del campo, pero su presencia en el vestuario y en el terreno de juego cuando tiene la oportunidad siguen siendo esenciales para el equipo. Aun así, se ha visto que en partidos muy exigentes y físicos, ya no da la talla.

El presidente tiene muchas dudas por su rendimiento la próxima temporada

Por eso, Florentino tiene muchas dudas acerca de darle la renovación por este último motivo, ya que aunque siga teniendo calidad en sus botas y pueda seguir dirigiendo el juego del equipo desde el centro del campo, en encuentros donde el físico lo es todo, como por ejemplo en los de la Champions, Modric sufre mucho y sus compañeros tienen que cubrirle sus espaldas. La decisión se tomará en los próximos meses, pero el futuro del croata no está nada claro.