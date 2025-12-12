Fede Valverde, como capitán, ha sido el primero en saber que se va del Real Madrid

El Real Madrid vive un momento de transición silenciosa, de esos que no siempre se anuncian con grandes titulares, pero que se perciben dentro del vestuario. En ese contexto, Fede Valverde se ha consolidado como una de las figuras más respetadas del grupo. Su peso no se limita al césped: como capitán, es uno de los primeros en conocer los movimientos internos que afectan al futuro de la plantilla. Y todo apunta a que ya sabe que uno de sus compañeros tiene los días contados en el club.

Dani Ceballos es el nombre que aparece en el centro de todas las miradas. El centrocampista andaluz no ha logrado asentarse como una pieza clave y su situación deportiva se ha ido complicando con el paso de los meses. Entre las lesiones y la falta de continuidad, su rol ha quedado muy por debajo de lo esperado. Desde dentro, se percibe que la confianza del cuerpo técnico no es plena, y eso ha terminado por desgastar al jugador, que no termina de sentirse cómodo ni valorado en su día a día en Valdebebas.

Un futuro lejos del Bernabéu que vuelve a tomar forma

No es la primera vez que la salida de Ceballos está sobre la mesa. El pasado verano estuvo muy cerca de abandonar el Real Madrid, con una operación prácticamente cerrada con el Olympique de Marsella. Sin embargo, a última hora, el propio futbolista decidió frenar su marcha y apostar por seguir luchando por un sitio. Aquella decisión, valiente y arriesgada, no ha tenido el desenlace que él esperaba.

Ahora, el escenario es distinto. Aunque su contrato se extiende hasta 2027, el club no contempla alargar una situación que puede convertirse en un problema a medio plazo. El Real Madrid no quiere verse obligado a dejar salir gratis a un jugador que aún tiene mercado, y el propio Ceballos tampoco parece dispuesto a seguir dos temporadas más sin un rol claro. Por eso, la opción de una salida en verano gana fuerza, sin descartar del todo que pueda producirse incluso antes si ambas partes lo consideran lo mejor.

En el horizonte aparece siempre el Real Betis, el club donde Ceballos se formó y al que nunca ha dejado de mirar con cariño. Volver a casa sería un sueño personal, aunque la viabilidad económica de la operación sigue siendo una incógnita. Lo que parece claro es que el ciclo de Dani Ceballos en el Real Madrid se acerca a su final, y Fede Valverde, como líder del vestuario, ya es consciente de que se avecina una despedida que, aunque discreta, será significativa.