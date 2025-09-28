Fede Valverde encuentra al culpable, han jugado con diez

Uno de los pesos pesados del vestuario del Real Madrid es Fede Valverde. El centrocampista uruguayo cree que la presencia de Jude Bellingham en el once del derbi contra el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano fue negativa. No aportó en defensa y en el ataque se vio que estaba fuera de forma, debido a que salía de la lesión en el hombro de la que fue operado. El halcón, como es conocido en el Real Madrid, hablará con Xabi Alonso para que priorice a Franco Mastantuono por delante del inglés.

Bellingham fue uno de los nombres señalados en la goleada del Atlético de Madrid histórica contra el Real Madrid (5-2). La defensa hizo aguas y muchos jugadores estuvieron a un bajo nivel, entre ellos centrocampitas y atacantes como el inglés o Vinicius Junior. Valverde es un jugador de mucho despliegue, pero no concordó con Bellingham ni hubo sinergia en ese mediocampo. Arda Guler fue el futbolista más destacado con un gol y una asistencia, pero también cometió un penalti.

Fede Valverde ha tenido una charla importante en el vestuario

Valverde y Carvajal han hablado con el resto del vestuario para que lo del derbi no se vuelva a repetir. La actitud del equipo y la endeblez defensiva han dejado a muchos jugadores tocados, por lo que dos pesos pesados del equipo tuvieron que llegar a duras palabras para que esto cambie de cara al próximo partido de UEFA Champions League. Además, el FC Barcelona ha arrebetado el liderato de LaLiga EA Sports al conjunto blanco.

El Barça se ha colocado con 19 puntos tras ganar a la Real Sociedad en el estadio Olímpico de Montjuic (2-1). El Real Madrid se mantiene como segundo clasificado con 18 puntos, por lo que esta derrota ha hecho daño. Valverde sabe que Mastantuono debe ser titular ahora mismo en el conjunto blanco, por lo que hablará con Xabi Alonso para que opte por el joven argentino por delante de Jude Bellingham.

Bellingham debe recuperar la forma poco a poco

El centrocampista inglés tuvo algunos minutos contra el Levante UD en el estadio Ciudad de Valencia (1-4). Sin embargo, la titularidad de Bellingham contra el Atlético de Madrid fue demasiado precipitada, un error que no debe repetirse en los próximos encuentros.