Fede Valverde es quien le está ayudando a encontrar casa en Madrid después de cerrar el acuerdo

Fede Valverde es un peso pesado dentro del vestuario del Real Madrid, por lo que ha hecho una gran acoogida con la llegada del nuevo jugador, Franco Mastantuono. El jovencísimo jugador argentino llega procedente de River Plate, por lo que el futbolista charrúa le va a ayudar a encontrar domicilio. Espera ayudar a los más jóvenes a crecer dentro del club blanco.

El Real Madrid vive un proceso de regeneración y Fede Valverde ya es considerado un veterano en el club. Por eso mismo, y por la amistad previa que trae con el joven Mastantuono, va a ayudarlo para conseguir la adaptación deseada en la ciudad de Madrid. También se cuenta con el cuerpo técnico para ayudar a los nuevos fichajes.

Mastantuono es un jugador maduro para su edad

El joven futbolista argentino, de 18 años, tiene un reto grande por delante. Cambiar de continente y a un club de la dimensión el Real Madrid es un reto enorme para el futbolista, que demuestra una gran madurez para su edad. Valvere también irrumpió joven en la entidad, por lo que sabe primera mano la alta exigencia que hay partido tras partido. Lo primero para facilitar su adaptación es encontrar una buena residencia donde pueda vivir tranquilo junto a su familia.

En la banda derecha es donde mejor juega Mastantuono, zurdo a pierna cambiada. Su calidad técnica, capacidad para el regate y el disparo han hecho que el Real Madrid pague 62 millones de euros por el futbolista. Valverde sabe de la importancia el jugador y por ello quiere tutelarlo con máximo cariño.

Valverde ya se siente un capitán

El centrocampista uruguayo cuenta con el respaldo de Xabi Alonso y del cuerpo técnico para arropar a los jugadores jóvenes. Arda Guler, Endrick o Franco Mastantuono son algunas de las apuestas de talento prácticamente juvenil que se pueden desarrollar dentro de la entidad. Fede Valverde es uno de los pesos pesados del vestuario del Real Madrid, como Dani Carvajal, y quieren arropar a futbolistas que deben adaptarse a la ciudad de Madrid y a la exigencia de un club de élite. Xabi Alonso supervisa también a los futbolistas.