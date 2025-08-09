Fede Valverde le ha pedido que deje de perjudicar al vestuario con su comportamiento fuera del Real Madrid

Federico Valverde es uno de los pesos pesados del vestuario del Real Madrid. Se ha ganado con el tiempo ser una voz autorizada y respetada en el conjunto blanco, por lo que ha hablado cara a cara con un Vinicus que se ha visto envuelto en muchos problemas últimamente. El brasileño ha bajado ostensiblemente su rendimiento en los últimos meses, pero es que además no trabaja con balón como le gustaría a Xabi Alonso.

La noticia de la renovación de Vinicuius ha hecho que la mente del jugador no haya estado en el foco. Ha pedido cobrar lo mismo que Mbappé, algo que no ha gustado nada a la cúpula directiva del Real Madrid. Por estas cuestiones, Valverde ha tenido una charla individual con 'Vini' para que recapacite y vuelva a poner sus cinco sentidos en lo más importante, el césped y el equipo.

Valverde quiere ver un cambio en Vinicius

El comportamiento del jugador brasileño no ha estado a la altura de lo que se espera de una estrella de su calado en el Real Madrid. Es por ello que Valverde confía en influir en Vinicius, para dar un cambio de comportamiento y así unir al grupo del conjunto blanco. La unión del vestuario es clave para tener éxito en esta temporada 2025-2026, donde Xabi Alonso ejerce como líder.

Vinicius tiene que dar un paso adelante esta temporada, no solo para conseguir esa tan ansiada renovación, sino también para convencer a un Alonso que mostró sus dudas con su estado de forma, durante el Mundial de Clubes. Valverde es un jugador que goza del respaldo del vestuario y la confianza total de Xabi, que lo pone por las nubes.

Vinicius debe dar un paso adelante si quiere igualarse con Mbappé

El rendimiento de Mbappé en la última temporada ha sido claramente superior a Vinicius, con 44 goles. El liderazo del francés en el equipo se ha hecho sentir, y ahora es Vinicius quien debe de dar un paso adelante si quiere cobrar como él. El Real Madrid no tiene a los dos jugadores en el mismo escalón y así lo ha reflejado en su escala salarial. Dependerá del brasileño cambiar su estatus.