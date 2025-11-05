Fede Valverde no calla más y le dice a la cara lo que piensan todos en el vestuario del Real Madrid

Fede Valverde volvió a ser el lateral derecho del Real Madrid en la derrota del conjunto blanco en Anfield ante el Liverpool en la cuarta jornada de la UEFA Champions League (1-0). A pesar de que no estuvo en su posición, el encuentro del uruguayo fue positivo, manteniendo el tipo en defensa y frenando las transiciones ofensivas de los ingleses durante prácticamente todo el duelo.

Aun así, y además de la derrota, el jugador no quedó nada contento con el nivel de uno de sus compañeros y así se lo hizo saber en el vestuario. Valverde decidió no callarse más y le dijo a la cara a Eduardo Camavinga lo que piensan todos: que no tiene el nivel suficiente para jugar en el Madrid. El partido del francés fue terrible, siendo superado por todos los lados posibles del campo.

Fede Valverde le recriminó a Eduardo Camavinga su nivel contra el Liverpool

Xabi Alonso decidió colocar al centrocampista en la banda derecha en ataque, pero fue un error tremendo, ya que se le notó muy perdido y con muchos errores individuales. En la segunda parte, el tolosarra decidió cambiarlo de posición y lo colocó en la base, en un doble pivote junto a Aurelien Tchouameni. Sin embargo, siguió ofreciendo una versión calamitosa de su juego.

Cuando faltaban más de 20 minutos para el final, el entrenador decidió cambiarlo y señalarlo de manera directa por su rendimiento sobre el terreno de juego. A partir de ahí, Valverde también lo hizo en el vestuario, colocándolo en el punto de mira acerca del nivel que había mostrado en un campo tan complicado como Anfield, dejándolo en ridículo delante de todo el mundo.

El partido del centrocampista francés fue calamitoso

La realidad es que Camavinga no se ha acabado de adaptar al estilo de juego de Alonso, y a pesar de que el técnico ha intentado colocarlo en varias posiciones para que encontrara su juego y se mostrara cómodo, el francés no ha dado con la tecla aún para estar al 100% sobre el terreno de juego, por lo que el centrocampista podría ser enviado al banquillo como castigo por su nivel.