Fede Valverde pone paz, lleva un enfado tremendo, dos jugadores del Real Madrid están en conflicto

El Real Madrid está viviendo una situación complicada en la plantilla con dos de sus delanteros, teniendo en cuenta que comparten la misma posición y a Xabi Alonso le gustaría que uno de ellos se fuera cedido a otro equipo para evitar colapsos de minutos. Por eso, una de las decisiones que ha tomado el club ha provocado un enfado tremendo a uno de estos futbolistas.

En ese sentido, Fede Valverde ha tenido que intervenir como uno de los pesos pesados del vestuario para poner paz y tranquilizarlo. Se trata de Endrick, que se ha llevado un gran cabreo al enterarse de que, finalmente, será Gonzalo García quien lleve el número '9' a la espalda, un dorsal al que él también aspiraba desde que llegó al Madrid en verano de la temporada pasada.

Fede Valverde ha tenido que poner paz con el enfado de Endrick

Esta decisión de la entidad madrileña ha sentado muy mal al brasileño, ya que cree que se lo merecía él por llevar más tiempo que el canterano, a pesar de su gran irrupción en el Mundial de Clubes. Además, esto también podría significar que le están abriendo la puerta de salida de par en par, como parece que es el caso, ya que Alonso no va a contar mucho con él el curso que viene.

De hecho, tanto el tolosarra como algunos dirigentes blancos han insistido a Endrick para que se marche cedido a otro equipo y pueda tener más minutos, a pesar de que el joven ariete se ha negado en todas las ocasiones a marcharse. Por eso, en el Madrid creen que esta decisión de no haberle dado el '9' podría ser significativa para que recapacitara y cambiara de opinión definitivamente.

El '9' lo llevará Gonzalo y no el brasileño

Por lo tanto, parece que Gonzalo estará por delante de Endrick en el rol de delantero suplente de Kylian Mbappé, por lo que está por ver si el brasileño finalmente decidirá lo mejor para él, que sería una cesión a otro equipo donde pueda tener más oportunidades y ser importante, ya que en el Madrid, con la irrupción del canterano y la presencia del francés, no parece que lo vaya a ser.