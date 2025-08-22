Fede Valverde señala al culpable, no volverá a pasar, el vestuario ha tomado medidas

El centrocampista Fede Valverde cada vez es más importante en el vestuario del Real Madrid. Su voz es autorizada y no ha gustado nada que el equipo jugase en tercera marcha contra CA Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. La victoria fue decidida por un detalle, como fue el penalti materializado por Mbappé (1-0), pero si siguen con esta displicencia se podrían dejar puntos en LaLiga EA Sports.

Es por eso que dentro el vestuario se ha alzado la voz, hemos sacado los tres puntos pero hay que meter una marcha más en el juego. Fede Valverde ha hablado con Xabi Alonso, puesto que deben de subir la intensidad para llevarse los tres puntos en el estadio Carlos Tartiere. Confían en hacer valer su superioridad y llevarse la victoria del conjunto asturiano, donde Fede Valverde quiere volver a ser diferencial.

Hay que ser más intensos para ganar en verticalidad

Fede Valverde ha hablado con sus compañeros para ser más verticales, incisivos y generar más ocasiones de gol. No puede jugarse a medio gas como hizo contra CA Osasuna, porque el FC Barcelona no levantará el pie del acelerador. Ahora les toca dar su mejor versión fuera de casa, contra un Real Oviedo recién ascendido que quiere pelear por la permanencia.

El Real Madrid quiere golear y además hacer valer a sus flamantes fichajes. Dean Huijsen, Álvaro Carreras, Trent Alexander-Arnold, y Franco Mastantuono han tenido minutos contra el conjunto navarro, por lo que de nuevo apuntan a disfrutar de ellos en el estadio Carlos Tartiere. El conjunto blanco espera dar su mejor versión y para ello en el vestuario han dado una voz de alarma.

Xabi Alonso ha elevado la exigencia en los entrenamientos

El técnico ha elevado la intensidad y exigencia de los entrenamientos, con el fin de trasladarlo en el terreno de juego. Contra Osasuna se abusó del pase horizontal y faltó jugo interior. Eso se quiere arregar contra el Real Oviedo, por lo que tendrá que haber mayor movilidad arriba y desmarques. El Real Oviedo intentará hacer un partido defensivo y sorprender al contragolpe, algo que Xabi Alonso espera y trabaja para ello.